“Ora elimina Holy”: scoperchiato il piano di Anna Pettinelli | Chi ha ‘preso’ al suo posto

Amici è ormai è entrato nel vivo e ancora una volta ci sta facendo conoscere tantissimi e vari talenti sia per quanto concerne il vasto quanto affascinante mondo della danza che della musica. Non mancano i colpi di scena, le docce fredde e i momenti molto emozionanti. I talenti e le loro esibizioni spesso dividono il pubblico a casa così come i vari coach.

Di certo Anna Pettinelli, che è tornata da Maria, dopo un periodo di assenza, prendendo ora il ruolo di Arisa che è andata dalla Clerici per svolgere il ruolo di giudice a The Voice Kids, non va per nulla d’accordo con un altro insegnante che è presente all’interno del padre di tutti i talent da tantissimo tempo.

Inoltre lavora a stretto giro con la vedova Costanzo, che è anche una sua carissima amica, dietro le quinte così come in altre trasmissioni. Stiamo parlando di Rudy Zerbi con il quale la speaker radiofonica, come si dice a Roma, “ non si piglia proprio”. In passato è dovuta pure intervenire la stessa conduttrice per fare placare gli animi, fin troppo accesi tra di loro.

“Ora elimina Holy”, scoperchiato ora il piano di Anna Pettinelli

Ciò che l’aveva particolarmente irritata era il fatto che se le dicessero di tutti i colori innanzi agli allievi e alle telecamere. Ora però Anna ha ben altro a cui pensare. E parliamo, a onor del vero, di una sonora gatta da pelare. Difatti pare che un suo piano, rimasto celato fino a poco tempo fa, ora sia stato scoperto. Anzi, è stato proprio bello che scoperchiato!

“Ora elimina Holy”, questa è la fortissima insinuazione che si sta facendo sempre più strada, espandendosi a macchia d’olio sui Social dove Amici è molto commentato ogni giorno. Chiaramente i fan del cantante sono molto preoccupati anche perché il ragazzo nell’ultimo periodo non sta ottenendo grandi consensi. Non per nulla è stabile nelle zone più basse della classifica degli allievi.

Matthew ora è in squadra con lei

Questo pensiero ha iniziato a farsi strada dopo che il cantante Matthew è giunto sotto l’ala protettiva della Pettinelli. Inizialmente il ragazzo aveva deciso di farsi seguire da Rudy Zerbi. Pian piano però non si è più trovato bene con il suo coach e in casetta ha sentenziato che forse avrebbe fatto bene a scegliere Anna.

A quel punto il suo insegnante è entrato come una furia e gli ha portato via la maglia che ora gli è stata restituita dall’altra coach che si è detta felicissima di averlo in squadra dal momento che lo voleva fin dall’inizio. Ora lui deve mettercela tutta e dare il massimo per dimostrare di essere degno di far parte della scuola.