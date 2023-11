Francesca Pascale, dopo tanta gioia arriva il triste addio: “Per tutta la vita non smetterò mai di amarti”

Purtroppo in queste ore Francesca Pascale ha dato un triste annuncio ai follower. È andato via un pezzo importante della sua vita

Francesca Pascale è nata il 15 luglio 1985 a Napoli e si è affermata nel mondo della politica. Infatti sì è iscritta all’Università in Scienze politiche e mentre portava avanti gli studi ha lavorato come showgirl per il programma Telecafone. Da poco maggiorenne, si è candidata alle elezioni municipali di Napoli, ma non ha ottenuto tanti voti.

Il suo ingresso nel mondo della politica ha permesso alla donna di incontrare Silvio Berlusconi nel 2006 e così lei ha avuto modo di incontrare il suo idolo. Nel 2009 è entrata a far parte del Consiglio della provincia di Napoli per il Popolo della libertà, però finisce al centro dell’attenzione per via della sua relazione di sentimentale con Berlusconi.

È stata la Pascale a fare il primo passo, ma ha dovuto sudare sette camicie perché lui era ancora sposato con Veronica Lario. Con tanta pazienza è riuscita a realizzare il suo sogno, ovvero avere una relazione. Ne hanno parlato anche nel salotto televisivo di Barbara D’Urso.

Poi le loro strade si sono separate nel 2020 senza alcun rancore, in quanto la Pascale ha sempre speso belle parole sul suo conto. Nello stesso anno sulle pagine del settimanale Oggi è stata pubblicata una foto di lei in compagnia della cantante Paola Turci in atteggiamenti per niente ambigui. Non a caso le due sono convolate a nozze. I fan sono felici per la Pascale, anche se ultimamente hanno dovuto fare i conti con una notizia alquanto triste.

Fiumi di lacrime per Francesca Pascale

Le due donne sono convolate a nozze grazie del 2022 a Montalcino e da allora sono inseparabili. Sui rispettivi profili social non fanno altro che condividere foto della loro quotidianità.

Tanti like e complimenti sono assicurati, chiaro segno che piacciono a coloro che le seguono da sempre. Finalmente sia l’una che l’altra sono felici perché hanno trovato l’amore, eppure in queste ore la Pascale non riesce a nascondere le lacrime.

“Buon ponte Leo del mio cuore”

Purtroppo Francesca Pascale ha dovuto dire addio al suo amico a quattro zampe. Leo, il cagnolino dal musetto dolce e tenero, è andato via per sempre. Un evento che ha fatto cadere nello sconforto la donna, la quale non ha esitato a dare il triste annuncio.

Per fortuna sa che può contare sulla calorosità delle persone, soprattutto della compagna Paola Turci. Chi ama gli animali può comprendere il suo dolore, un dolore che difficilmente svanirà.