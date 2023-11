Vi chiedete che fine ha fatto e come sta Pippo Baudo? L’abbiamo finalmente beccato in uno studio medico romano

Pippo Baudo è sparito dalla circolazione, ma che fine ha fatto? Di recente si è recato in uno studio medico. Andiamo a scoprire per quale motivo

Tutti sono concordi nel dire che Pippo Baudo è uno dei personaggi pubblici che ha fatto la storia della televisione italiana. Nato a Militello in val di Catania il 7 giugno 1936, è un vero professionista: conduttore televisivo e radiofonico, nonché autore di vari programmi televisivi.

È considerato uno dei presentatori di spicco al timone di edizioni di varietà come Settevoci, Domenica in, Fantastico, Canzonissima e Festival di Sanremo. Per quanto riguarda l’evento canoro che si svolge nel teatro dell’Ariston ha condotto 13 volte ed è stato anche direttore artistico per ben sette volte.

Grazie a lui hanno avuto successo delle personalità musicali come Milva, Anna Oxa, Lorella Cuccarini, Andrea Bocelli, Laura Pausini, Fabrizio Moro e anche Barbara D’Urso. Allo stesso tempo si è dedicato anche alla recitazione, ma ha spesso interpretato se stesso sia in film che in fiction. Tutto ha avuto inizio degli anni 60 quando ha avuto la conduzione di Primo piano e Telecruciverba.

Da allora ha cavalcato l’onda del successo. Con l’avanzare dell’età ha deciso di prendersi una pausa dagli impegni lavorativi, ragion per cui è sparito dalla circolazione e i fan si sono fatti delle domande. Non a caso in queste ore si è recato in uno studio medico. Ma per quale motivo? La risposta non tarda ad arrivare.

Ecco le condizioni di salute di Pippo Baudo

Per quanto riguarda la vita privata il conduttore è sempre stato molto riservato. Tuttavia, essendo un personaggio pubblico popolarissimo, è impossibile non avere delle informazioni a tal proposito.

Ha avuto cinque compagne e due figli, di cui uno dei due lo ha riconosciuto solo in un secondo momento. Si tratta di Alessandro, nato dalla relazione con Mirella Adinolfi. Infatti in passato è stato proprio lui a riferire ai fan che il padre stava bene, ma si era allontanato dal piccolo schermo perché ormai stanco. Stavolta ci ha pensato un’altra persona ha mettere in chiaro le cose sulle sue condizioni di salute.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanni Macrì (@giovannidottormacri)

“Con il re della televisione”

La persona in questione non è altro che il Dottor Giovanni Macrì che ha voluto pubblicare sul suo profilo Instagram una foto in compagnia dell’amatissimo conduttore.

Osservando lo scatto è evidente che si è trattato di una visita di routine. Like e commenti positivi non sono mancati, chiaro segno che Pippo Baudo sarà sempre amato dagli italiani.