Ricordati gli adorati cagnolini della Regina Elisabetta? Dopo la sua morte hanno fatto questa fine

Regina Elisabetta, vi ricordate dei suoi adorati cagnolini che apparivano sovente insieme a lei in video e scatti? Ecco che fine hanno fatto.

Se parliamo della Regina Elisabetta dobbiamo metterci in testa fin da subito che ci stiamo riferendo a colei che ha lasciato indelebilmente un segno nella storia mondiale. Donna tutta di un pezzo, si è trovata a gestire qualcosa di più grande di lei, quando era solo poco più che una ragazza di belle speranze.

Era diventata da poco mamma e moglie di quell’uomo affascinante, più grande di lei, che le è stato accanto fino all’ultimo. Parliamo del Principe Consorte Filippo, che è stato anche emblematico per la favole, per la sua eleganza e aplomb. Lui ha sempre vissuto all’ombra di lei, che gli ha anche perdonato i vari tradimenti.

L’amore non è mai mancato e quando lui ha lasciato questo mondo lei ha sentito spezzarsi il cuore in mille pezzi. Lo stesso è accaduto da quando è stata lei ad andarsene. Infatti non solo il popolo inglese, che l’amava follemente, ma il mondo intero l’ha pianta. Tantissimi gli speciali che parlavano della sua vita e dei funerali, come anche gli articoli di giornale e libri a lei dedicati.

Regina Elisabetta che fine hanno fatto i suoi cagnolini

Oggi l’Inghilterra è guidata da Re Carlo III, salito al trono il 6 maggio 2023, insieme a Camilla, la sua seconda moglie e da sempre il suo grande amore. Certamente Elisabetta nel corso della sua lunga vita ha sempre messo al primo posto posto il Regno e la sua famiglia, per la quale ha molto sofferto. Difatti negli ultimi tempi non poteva tollerare le fortissime diatribe tra Harry e William.

Poco prima di morire aveva concesso vari incontri e rivisto anche Meghan, invitando sia lei che il marito anche ai festeggiamenti per il celebre Giubileo di Platino. Dopo la sua dipartita tuttavia le tensioni sono tornate belle toste. Si è pure molto parlato, tornando a Elisabetta, del suo patrimonio ma in tanti si chiedono ora che fine abbiano fatto i suoi adorati cagnolini.

Ora stanno con Andrea

Parliamo di Muick e Sandy, che sono andati al Principe Andrea che, come sua madre, è un grande amante degli animali e soprattutto dei cani. A quanto pare se li è presi a cuore e si occupa di loro anche tramite rigeneranti passeggiate all’aria aperta. Molte foto lo attesterebbero. Inoltri in tanti avrebbero pure visto i cagnolini in compagnia di Sarah Ferguson.

Insomma, possiamo dire che gli amici di pelo della Regina siano rimasti in famiglia, anche se di certo, specie all’inizio, avranno sentito fortissima la mancanza della padrona, che è stata loro accanto per tanto tempo, facendo sentire loro tutto il suo grandissimo amore. E ora grazie a loro Andrea ha modo di risentire di nuovo il ricordo più vivo della madre.