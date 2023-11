Mediaset, il litigio è finito in sciagura: “spinta fisicamente fuori” | Cos’è accaduto alla donna

Mediaset, bruttissimo litigio che è venuto, senza se e senza ma, in sciagura. Lei spinta fuori.. Il racconto dei fatti.

Ennesima gatta da pelare, e pure belle pesante, per l’Azienda del Biscione che negli scorsi mesi ne ha avute già non poche. Non per nulla Pier Silvio Berlusconi, nelle vesti di Ad, aveva messo in atto con il suo affiatatissimo team lavorativo tantissimi cambiamenti, alcuni decisamente repentini e descrivibili come delle docce fredde, anzi, proprio belle gelate.

Si è anche parlato, e pure a buona ragione per la verità, di autentiche rivoluzioni che in effetti sono avvenute. L’addio di una diva del calibro di Belen Rodriguez, sebbene lei abbia parlato sui Social, tramite una Storia su Instagram, di un mero arrivederci, fa ancora ampiamente discutere così come la scelta di togliere la conduzione di Pomeriggio Cinque a Barbara D’Urso.

Tanto più che ora lo storico rotocalco di Canale 5, condotto a partire dal mese di settembre 2023 da Myrta Merlino che ha lasciato La 7 per approdare a Mediaset, non sta dando grandi risultati. E si mormora infatti che possa esserci ben presto una sostituzione a livello proprio di conduzione.

Mediaset, litigio finito in sciagura con una donna spinta fuori

Dulcis in fundo, ma ovviamente si fa per dire, pure il Grande Fratello sta donando non poche preoccupazioni al compagno di Silvia Toffanin. Oltre a svariate gaffes in diretta, le uscite di scena di svariati inquilini, perché è così che si chiamano quest’anno i concorrenti, per loro stessa volontà stanno sconvolgendo gli animi dei telespettatori.

Non mancano poi i momenti di vera tensione. Tuttavia ora c’è un altro fatto al quale Pier Silvio deve pensare. No, non è successo in diretta e nemmeno alla Corte di Alfonso Signorini, bensì nello studio di una delle trasmissioni più amate e nel contempo chiacchierate di sempre. Si parla di un forte litigio finito in sciagura con una donna spinta fuori. Il racconto, decisamente sconvolgente, dei fatti.

La dama Elena “spinta fisicamente fuori”, parla il cavaliere Maurizio

Cominciamo con il dire che il fattaccio, perché di certo così si può definire, è avvenuto in tempi alquanto recenti a Uomini e Donne e ancora di più all’interno del Trono Over. La donna che è stata spinta fuori dallo studio è stata la dama Elena che oggi sta frequentando il cavaliere Maurizio che ha fatto molto discutere per il suo atteggiamento nei confronti di Gemma Galgani.

In poche parole, dopo essere uscito con lei dieci volte e averla illusa, le ha dato il due di picche. Tornando a parlare di Elena, il cavaliere a Fanpage. it ha raccontato di non aver mai visto tanta aggressività da parte degli opinionisti nei confronti di una partecipante. In sostanza a sua detta, dopo un bel litigio, l’avrebbero quasi ” spinta fisicamente fuori”. E intanto in Rete il Caos aumenta a dismisura.