“Fai ancora l’amore con tuo marito?”: la risposta di Silvia Toffanin è davvero imbarazzante | Pier Silvio impallidisce

“Fai ancora l’amore con tuo marito?”, la risposta della Toffanin sconvolge. Grande imbarazzo in studio.

Se parliamo di Silvia Toffanin dobbiamo metterci in testa che stiamo nominando non solo un’immensa professionista, nonché regina indiscussa delle Reti Mediaset insieme all’iconica Maria De Filippi, ma anche una delle conduttrici più amate e apprezzate dagli italiani di ogni età. Tuttavia tutto ciò non basta.

Difatti lei è anche una donna bellissima, dolcissima e dal cuore grande. Non si fa alcun problema a farsi vedere commossa, sovente fino alle lacrime, in TV. Ciò le accade soprattutto dopo che ha coronato il suo sogno di diventare mamma ben due volte. Il fatto che poi il padre delle sue creature, nonché storico compagno di vita, sia Pier Silvio Berlusconi, la rende un argomento molto interessante per la Cronaca Rosa.

Eppure lei, così come il suo lui, cercano il più possibile di mantenersi bei lontani dal chiacchiericcio. Non per nulla hanno deciso di prendere residenza a Portofino, in una vera e propria reggia a picco sul mare, dove vivono i loro figli quali Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. Qui poi la coppia ama rilassarsi dopo aver concluso i rispettivi impegni professionali.

“Fai ancora l’amore con tuo marito?”, la risposta della Toffanin che imbarazza

Loro sono poi due persone super riservate. E infatti per entrambi la loro vita privata tale dovrebbe sempre e comunque rimanere. Ed è per questo motivo che quando lei, ormai svariato tempo fa, aveva letteralmente aperto il rubinetto sul suo compagno durante una sua ospitata da Pio e Amedeo, aveva stupito i più.

Qui aveva spifferato, con la grande complicità dei due irresistibili conduttori, dove fosse avvenuto il loro bacio. Ora però la situazione è ben diversa. Difatti la conduttrice veneta è stata messa in seria difficoltà all’interno del rotocalco che lei stessa conduce da tanti anni. “Fai ancora l’amore con tuo marito?”, è stata la domanda a bruciapelo rivoltale dall’ospite. La sua risposta ha suscitato tanto imbarazzo.

Bonolis mette in difficoltà la conduttrice veneta

A porle la domanda con il suo innato candore e viva naturalezza è stato il mitico mattatore televisivo Paolo Bonolis, che sta per tornare in TV anche con la nuova e super attesa edizione di Ciao Darwin in compagnia del grande amico di sempre, il maestro Luca Laurenti. Silvia è rimasta per un istante interdetta e poi, visibilmente in difficoltà, ha dato la sua riposta.

E lo ha fatto dicendo un semplice ” Sì”, ridendo e quasi nascondendosi. La chiacchierata tra i due è poi andata avanti mettendo chiaramente in luce la grande confidenza e profonda amicizia che vige tra Silvia e Paolo. E, come hanno puntualizzato molti utenti sui Social, pareva di assistere a un momento di chiacchiere in un salotto privato tra due amici che non si vedono da qualche tempo.