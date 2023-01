Manovra 2023, taglio del cuneo fiscale: chi beneficia della misura

Manovra 2023, scattano i tagli al cuneo fiscale fissati con il nuovo anno.

Coloro che hanno un reddito fino a 1.923 euro mensili, hanno diritto a una riduzione dell’aliquota di tre punti percentuali: il beneficio lordo rispetto alla normativa precedente ammonta a 58 euro lordi. Per chi guadagna fino a 2.692 euro, risulta invece confermato lo sgravio di due punti, già in vigore nel 2022, che arriva a un massimo di 54 euro sempre in termini lordi. Lo riporta Il messaggero in data odierna.

L’obiettivo del Governo è quello di portare il taglio fino a 5 punti percentuali dell’aliquota, in modo strutturale. L’obiettivo politico è riconoscere due terzi del taglio al dipendente e un terzo all’azienda.

Taglio del cuneo fiscale, chi può beneficiare della misura

Con la circolare Inps di gennaio sono arrivate le istruzioni per richiedere l’esonero contributivo. Possono beneficiare della misura tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati e anche i rapporti di apprendistato. Sono però esclusi i rapporti di lavoro domestico. Il taglio del cuneo fiscale sarà applicato per tutti i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’esonero sarà applicato concretamente sulla retribuzione lorda del lavoratore. Il diritto all’esonero è calcolato su base mensile.

