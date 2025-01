Mandarini, dopo averli mangiati non buttare via le bucce | Possono salvarti casa con questo trucchetto

Non ci crederai, ma se non getti nella spazzatura le bucce del mandarino potresti trarne dei grandi vantaggi sia per l’ambiente domestico che per il giardino. Ecco cosa devi fare.

Il mandarino è un albero da frutto che appartiene alla famiglia delle Rutacee. Deriva dalla Cina e la coltivazione arrivò in Europa, soprattutto in Portogallo in Spagna, nel XV secolo. Ha una polpa di colore arancio chiaro e ha degli spicchi. Anche la buccia ha un colore arancione e ha un profumo delizioso. Facile da rimuovere con le mani proprio perché non risulta essere attaccata alla polpa.

Rientra tra gli agrumi più presenti sulla nostra tavola, ma non tutti sanno che ci sono diversi mandarini: arena, ponkan, clementina, satsuma, tangerino, tachibana e calamondino. I benefici, secondo quanto riportato sul sito humanitas.it, riguardano il sistema cardiocircolatorio. Infatti gli antiossidanti aiutano a proteggerlo combattendo l’ossidazione del colesterolo.

È anche fonte di fibre e molecole che promuovono il funzionamento dell’intestino. Non dà senso di sazietà e questo determina il consumo di quantità eccessive, il che comporta il rischio di assimilare quantità di zuccheri superiori rispetto a quelle raccomandate. Tuttavia può aiutare anche a ridurre il rischio di tumore al fegato.

Sul sito casertanotizie.com c’è scritto che le bucce possono essere utilizzate sia in casa che nel giardino. Per questo motivo dovresti evitare di gettarle nella spazzatura. Una volta letto l’articolo, la tua quotidianità sarà letteralmente stravolta da questa scoperta insolita.

I benefici del mandarino…non solo a tavola

Come detto prima le bucce del mandarino hanno un buon profumo e possono rinfrescare l’aria della casa. In questo caso occorre farle essiccare al sole o metterle nel forno con una temperatura bassa. Si possono anche bollire in acqua con delle spezie. Solo dopo si inseriscono in sacchetti di cotone e così si eliminano i cattivi odori in modo estremamente naturale.

Le bucce hanno anche delle proprietà sgrassanti. Basta mettere le bucce in un barattolo e coprirle con aceto bianco. Dopo due settimane si fissa il liquido e così si otterrà un detergente naturale ottimo per pulire ogni tipo di superficie.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena Borrelli🎀 (@baghinasf)

Cosa fare del mandarino

Con le bucce di mandarino si possono ottenere anche delle bevande rilassanti e benefiche. Devono essere essiccate per poi utilizzarle per preparare un tè. Le bucce si aggiungono nell’acqua calda con un cucchiaino di miele.

Infine sono un toccasana per il giardino o le piante. Rappresentano un efficace metodo naturale per tenere lontani insetti e parassiti. Sono anche buone per rigenerare le piante perché decomponendosi facilmente arricchiscono il terreno con delle sostanze nutrienti.