LIDL, tutti pazzi per il cioccolato in offerta, ma sai chi lo produce? Si tratta del vero COLOSSO dei dolci

Il cioccolato di Lidl è finalmente in offerta ed è già quasi in esaurimento. Ora che sai chi lo produce lo comprerai anche tu?

Il cioccolato ha origini lontane, che affondano le radici nell’America precolombiana. I Maya e gli Aztechi consideravano il cacao una specie di dono divino, utilizzandolo sia come alimento che come valuta. La bevanda ottenuta dai semi di cacao era amara, speziata e riservata a cerimonie religiose o ai guerrieri.

Fu solo con l’arrivo degli europei che il cioccolato iniziò il suo viaggio verso il dolce sapore che conosciamo oggi: il cacao venne zuccherato, mescolato con latte e trasformato in una delizia irresistibile. Con il passare del tempo, il cioccolato è diventato protagonista di un’industria globale.

Nel XIX secolo nascono le prime barrette di cioccolato, un’idea rivoluzionaria che ha cambiato il modo di consumare questo prodotto. Da allora, è diventato un simbolo di pgolosità, evolvendosi in un’infinità di varianti: fondente, al latte, bianco e con aggiunte golose come nocciole o caramello.

Cioccolato e diete

Parlare di cioccolato e diete sembra un controsenso, ma non è proprio così. Il cioccolato fondente, in particolare, è spesso considerato una scelta più salutare rispetto ad altre varianti. Con un alto contenuto di cacao e poco zucchero, il fondente è ricco di antiossidanti, ferro e magnesio, elementi che fanno bene al cuore e al sistema nervoso.

Un quadratino al giorno può essere un ottimo alleato per una dieta equilibrata. Aiuta a placare la voglia di dolce, regala una carica di energia e, secondo alcuni studi, migliora anche l’umore grazie alla presenza di triptofano, una sostanza che stimola la produzione di serotonina, l’ormone della felicità.

Chi produce il cioccolato Lidl?

Buttalapasta.it spiega chi produce il cioccolato Lidl. Molti pensano che i prodotti del supermercato, inclusi i cioccolati, siano il risultato di sottomarche anonime. In realtà, dietro la catena tedesca si nascondono veri giganti del settore come Lindt e Ritter Sport, che collaborano per offrire qualità a prezzi competitivi. Non solo: Lidl produce anche cioccolato sotto il marchio Fin Carré.

Il cacao utilizzato è certificato FSC al 100%, garantendo una filiera sostenibile e rispettosa dell’ambiente. Inoltre, Lidl aderisce al Certified Sustainable Cocoa Program, un progetto che garantisce la tracciabilità del cacao dalla coltivazione alla tavoletta finita. Questo approccio non solo assicura standard elevati ma rassicura i più scettici che convenienza e sostenibilità possano andare di pari passo, talvolta. Quindi, la prossima volta che compri una tavoletta di cioccolato Lidl, sappi che stai scegliendo un prodotto di alta qualità che rispetta il pianeta e il tuo portafoglio.