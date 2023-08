Mancini lascia la Nazionale, si dimette il ct campione d’Europa

(Adnkronos) – Il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini si è dimesso. Lo apprende l'Adnkronos da fonti federali. La decisione del ct campione d'Europa in carica arriva a sorpresa e a pochi giorni dalla nomina di coordinatore delle Nazionali. A conferma delle dimissioni di Mancini arriva la nota della Figc. "La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica di aver preso atto delle dimissioni di Roberto Mancini dalla carica di Commissario Tecnico della Nazionale italiana, ricevute ieri nella tarda serata. Si conclude, quindi, una significativa pagina di storia degli Azzurri, iniziata nel maggio 2018 e conclusa con le Finali di Nations League 2023; in mezzo, la vittoria a Euro 2020, un trionfo conquistato da un gruppo nel quale tutti i singoli hanno saputo diventare squadra. Tenuto conto degli importanti e ravvicinati impegni per le qualificazioni a Uefa Euro 2024 (10 e 12 settembre con Nord Macedonia e Ucraina), la Figc comunicherà nei prossimi giorni il nome del nuovo ct della Nazionale". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

