Manchester City batte United 2-1 e vince FA Cup

(Adnkronos) – Secondo trofeo stagionale per il Manchester City di Pep Guardiola che dopo la Premier League vince anche la FA Cup, imponendosi in finale sui cugini del Manchester United per 2-1. Rete subito in avvio di gara, dopo appena 13 secondi, di Gundogan, poi pareggio su calcio di rigore di Fernandes al 33' e gol decisivo sempre di Gundogan al 51'. Il City punterà ora al Triplete con la Champions League: il 10 giugno è in programma la finale contro l'Inter a Istanbul. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

