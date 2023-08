Maltempo oggi Roma con nubifragio, due feriti per caduta alberi

(Adnkronos) – Maltempo a Roma, con pioggia prevista anche per oggi con il quadro meteo condizionato dal ciclone Poppea dopo il nubifragio che nella notte si è abbattuto sulla città. La pioggia, secondo le previsioni, condizionerà anche la giornata di martedì 29 agosto, caratterizzata a Roma e nel resto del Lazio dall'allerta meteo gialla con il rischio di temporali e grandinate, accompagnate da forti raffiche di vento. Il maltempo secondo le previsioni resisterà anche domani, prima del miglioramento atteso per giovedì. C'è il pericolo di allagamenti e di caduta di alberi, come accaduto ieri su lungotevere in Augusta, dove un platano si è abbattuto su un'auto parcheggiata: il conducente è rimasto miracolosamente illeso.

Due persone sono invece rimaste ferite in due incidenti stradali provocati nella notte da alberi caduti. I due feriti sono stati portati in ospedale in codice rosso, ma non sono in pericolo di vita. La Polizia Locale di Roma, che nella notte ha eseguito circa 80 interventi dovuti al maltempo e soprattutto a caduta di alberi, è intervenuta prima alle 3 in via di Castel Fusano dove il conducente di un veicolo per evitare un albero che era in mezzo alla strada, si è schiantato contro un albero a bordo carreggiata. Il secondo intervento è stato eseguito intorno alle 5 in via di Casal Palocco, quando un albero è caduto su un'auto in transito ferendo il conducente.

