Maltempo Firenze, bomba d’acqua oggi. Allerta meteo in Toscana

(Adnkronos) – Bomba d'acqua su Firenze in una giornata caratterizzata dal maltempo anche in altre zone della Toscana. Poco dopo le 13 di oggi un nubifragio si è abbattuto sulla città, creando numerosi allagamenti sulle strade. "Seguiamo con attenzione e costanza gli sviluppi in collegamento con la Protezione civile del Comune, i vigili del fuoco e la polizia municipale. Evitare transiti dai sottopassi e prestare massima attenzione all’esterno", ha scritto il sindaco Dario Nardella su Twitter. In un'ora la stazione di rilevamento di Firenze-Università ha registrato 19,8 millimetri di pioggia. Due furgoni sono rimasti bloccati sommersi d'acqua nel sottopasso ferroviario di via Lanzi, che si è riempito rapidamente a causa del temporale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando con il nucleo sommozzatori. Non risultano persone ferite. Altri interventi sono stati effettuati per vari allagamenti di scantinati e abitazioni e danni a seguito del maltempo. La zona maggiormente colpita della città risulta quella a centro sud, fanno sapere i vigili del fuoco. Nella regione, intanto, i temporali protrarranno fino alla tarda mattinata di sabato 13 maggio prevalentemente lungo la costa meridionale e le isole. Il bollettino emanato dalla Sala operativa della protezione civile regionale conferma dunque un codice giallo per rischio idrogeologico e temporali per sabato circoscrivendolo solo alla costa meridionale e le isole. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

