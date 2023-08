Maltempo a Roma, alberi caduti e strade allagate all’arrivo di Poppea

Roma, il maltempo si è infine abbattuto sulla Capitale e non sono mancati numerosi disagi tra alberi caduti e allagamenti. Gli abitanti della Capitale di sono addormentati sotto una pioggia battente che imperversa ancora in questa mattinata.

Una notte di chiamate e interventi per i vigili del fuoco, intervenuti per le strade allagate e gli alberi, o i rami, caduti sotto le raffiche di vento di Poppea.

Maltempo a Roma: ancora piogge e disagi

E questo martedì 29 agosto non promette tregua alle martoriate strade di Roma, per tutto il giorno, infatti, le previsioni sono unanimi nel decretare ancora piogge, possibili grandinate se non le tanto pericolose bombe d'acqua.

Tanto che la Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla per precipitazioni a carattere intenso per le prossime 24 – 48 ore con rovesci «di forte intensità, grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento».

Strade sporche e tombini ostruiti: così Roma si mette a rischio inondazione

Roma rischia di andare sott’acqua non solo per le forti piogge. La penosa condizione delle strade, piene di sporcizia e fogliame che ostruisce i tombini, potrebbe diventare l’innesco di pesanti allagamenti.

Sui social si rincorrono le segnalazioni di cittadini delle condizioni in cui versano le strade di numerosi quartieri. Da Prati al Gianicolo, dall’Appia Nuova alla Pontina; sembra non esserci strada in cui foglie e sporcizia non siano cumulate. Numerosi i video che mostrano schiuma bianca e densa galleggiare sulle strade intrise d’acqua, tanto che sui social non manca l’ironia a commento del video: «Torna lo schiuma party!». Quella schiuma altro non è che il residuo degli scoli dei rifiuti organici.

Maltempo a Roma: allerta anche in provincia

E se Roma non se la passa bene, nemmeno la provincia è al sicuro; A Palombara Sabina, Fiano Romano e Casalotti si segnala nubifragio in corso da stanotte, con pioggia incessante. Le temperature sono scese di circa 10 gradi.

La situazione dovrebbe migliorare da domani, quando le allerte meteo cesseranno lasciando le temperature intorno a 20 gradi. Per rivedere il caldo invece, dovremo aspettare il fine settimana quando tornerà l’anticiclone a riportarci uno scorcio di estate settembrina.

