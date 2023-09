Malattie rare, sindaco Brescia: “Giornata Sla segna 40 anni di attività Aisla”

(Adnkronos) – “Questa giornata è importante in quanto segna 40 anni di grande impegno e di costante attività da parte di Aisla (Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, Ndr), ma ancor di più è importante la capacità di raccontare la malattia e di coinvolgere le persone attraverso la divulgazione, la ricerca e la mobilitazione del volontariato. Questo è lo spirito dell’iniziativa. Partendo proprio dalla città di Brescia, poi, sono convinta che questa sia un'occasione unica per porre l'attenzione sul valore di quello che si sta facendo da molto tempo”. Lo ha detto Laura Castelletti, sindaco di Brescia, a margine dell’anteprima della Giornata nazionale Sla 2023 che si celebra, a livello nazionale, il 17 settembre. La sera del 14 settembre, nella città lombarda, si è svolto infatti l’evento ‘Baci per Nemo’, una manifestazione che coinvolge gli esercenti degli esclusivi cocktail bar e ristoranti di Piazza Arnaldo, oltre ai locali notturni della città, che devolveranno il ricavato del beverage in beneficenza. In accordo con Aisla, i fondi saranno destinati al Centro clinico Nemo, per la realizzazione di un’area di ricerca dedicata alle terapie innovative, ai trial clinici e alla formazione dei giovani ricercatori. “Brescia – conclude Castelletti – è una città abituata a crescere insieme: per noi è molto importante la rete di solidarietà e di volontariato e, ancora una volta, come è accaduto durante la pandemia, accade anche quando incontriamo delle patologie che rendono la vita così difficile e complicata per molte persone”. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

