Malagò, ‘premio Fair Play Menarini un valore aggiunto’

(Adnkronos) – “Siamo felici di ospitare la 27esima edizione del premio ‘Fair Play’ Menarini, che sta diventando un valore aggiunto dello sport italiano. Io c’ero quando è cominciata questa avventura e l’ho vista crescere. Grandi meriti a chi se ne occupa, spendendo tempo ed energie”. Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, durante l’evento di presentazione del 27° premio ‘Fair Play Menarini’ tenutosi nel Salone d’Onore, al Foro Italico, questa mattina. “Ricordo bene le prime edizioni, nelle quali dovevo indicare le persone da premiare. Ero in difficoltà, perché non riuscivo a scegliere chi fosse più meritevole tra i vari ori olimpici e leggende dello sport, tra l’altro di svariati paesi. Ho sempre assistito alla grande felicità di chi ha vinto questo premio, sarà che la categoria ‘Fair Play’ conquista tutti, ma comunque queste persone sono mosse da una grande passione. Ora che sono stati coinvolti finalmente i giovani è ancora meglio. Questa passione e sentimenti, credo, rimarranno per l’eternità. La forza di questo evento è che, non appena finirà questa edizione, si comincerà a lavorare per la successiva, con l’obiettivo di migliorare il mondo dello sport”, conclude il presidente. —[email protected] (Web Info)

