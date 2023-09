Mahsa Amini, arrestato oggi padre in Iran a un anno da morte figlia

(Adnkronos) –

Il padre di Jina Mahsa Amini è stato arrestato in Iran. A denunciarlo sono attivisti per i diritti umani, nel primo anniversario della morte della giovane sotto custodia della polizia dopo l'arresto per aver male indossato il velo. L'uomo aveva appena lasciato la sua casa questa mattina quando un distaccamento di Guardiani della Rivoluzione lo ha preso sotto custodia, riferisce su Telegram 'Hengaw', gruppo di attivisti per i diritti umani con sede in Norvegia. Nessuna conferma del suo arresto è arrivata da parte ufficiale. Ieri in vista del primo anniversario della morte di Mahsa Amini, gli Stati Uniti hanno annunciato nuove sanzioni, in tutto 29, a personalità ed entità iraniane, "collegate alla violenta repressione del regime iraniano contro le proteste in tutto il Paese". —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata