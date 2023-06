Maddaloni, folgorato da scarica elettrica: morto fornaio

(Adnkronos) – Travolto da una scarica elettrica improvvisa, probabilmente generata da uno dei macchinari utilizzati. Così è morto Domenico Del Monaco, 54enne fornaio di Maddaloni, molto conosciuto nel popoloso centro del Casertano. L'incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 20 nel panificio in via San Francesco d'Assisi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato la manovra di rianimazione. Trasportato d'urgenza in ospedale, il 54enne è deceduto poco dopo. Le forze dell'ordine hanno svolto accertamenti per stabilire cosa abbia innescato la scarica elettrica risultata fatale al fornaio. Sulla salma sarà effettuata l'autopsia. —[email protected] (Web Info)

© Riproduzione riservata