Lupa Capitolina a Francesco Totti: c’è la proposta al Campidoglio

Avanzata la proposta dal M5S: il Capitano è considerato “un simbolo del talento, dell’umiltà e dell’amore per Roma”

Roma si stringe attorno al suo eterno Capitano. Per una volta, le tensioni politiche si dissolvono, lasciando spazio a un gesto di riconoscenza condiviso da tutte le forze politiche in Campidoglio. La proposta? Conferire a Francesco Totti la Lupa Capitolina, la massima onorificenza della città eterna.

Ferrara: “Totti simbolo di Roma e del mondo”

L’iniziativa, che ha visto la convergenza tra maggioranza e opposizioni, è stata ufficializzata attraverso una mozione presentata in Assemblea capitolina. “Un simbolo del talento, dell’umiltà e dell’amore per Roma”, così i consiglieri hanno descritto Totti, sottolineando il valore del suo contributo, non solo sportivo, ma anche umano e sociale.

“Nel palmares di Francesco Totti manca ancora un trofeo: la Lupa Capitolina”, ha dichiarato Paolo Ferrara, storico consigliere del Movimento 5 Stelle, promotore dell’iniziativa. “Totti non è stato solo un fuoriclasse del calcio, ma anche un simbolo di Roma nel mondo. Attraverso le sue azioni, ha saputo promuovere i valori dello sport e dimostrare un profondo impegno sociale”.

La carriera calcistica di Totti è un capitolo di storia che non ha bisogno di presentazioni: 786 presenze con la maglia della Roma, 307 gol segnati, uno Scudetto, due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana. Ma il suo ruolo di ambasciatore della città va ben oltre il rettangolo di gioco. Dal 2003, Totti è Ambasciatore Unicef per l’Italia, partecipando attivamente a campagne a sostegno dei diritti dei bambini, dell’istruzione e della lotta contro la povertà e i conflitti.

Lupa Capitolina, in passato premiati anche cantanti

L’amore di Totti per la sua città si riflette in ogni gesto: le donazioni per ospedali romani, le visite ai bambini malati, il sostegno a iniziative benefiche. “Con la sua generosità, Francesco ha portato lustro alla Capitale”, continua Ferrara, “ed è giusto che la città ricambi questo affetto con un riconoscimento ufficiale”.

Non è la prima volta che Roma utilizza la Lupa Capitolina per omaggiare figure illustri. In questa consiliatura, il prestigioso riconoscimento è stato consegnato a Vasco Rossi e Antonello Venditti, due icone della musica italiana che hanno saputo raccontare e rappresentare la Città Eterna attraverso la loro arte.

L’unanimità con cui la mozione è stata accolta dai consiglieri testimonia quanto Francesco Totti rappresenti un patrimonio collettivo, capace di andare oltre le divisioni politiche. Tra i firmatari spiccano nomi di tutti i partiti, dalla maggioranza democratica guidata dal sindaco Roberto Gualtieri alle opposizioni.

Il documento invita il primo cittadino a procedere con la consegna della Lupa Capitolina a Totti, riconoscendo ufficialmente il valore del suo operato. La cerimonia, che si preannuncia emozionante, potrebbe rappresentare un momento storico per la città.