Lukaku oggi a Roma, arriva a Ciampino

(Adnkronos) – Romelu Lukaku oggi a Roma. Il centravanti belga arriva in giallorosso dopo la conclusione della trattativa con il Chelsea, colpo del calciomercato 2023. Il trentenne sbarcherà all'aeroporto di Ciampino attorno alle 17 di oggi, quando atterrerà il jet privato pilotato da Dan Friedkin, proprietario del club capitolino. È prevedibile la presenza di molti tifosi giallorossi nello scalo per accogliere il nuovo acquisto, che domani dovrebbe sostenere le visite mediche e mettersi subito a disposizione dell'allenatore José Mourinho. Lukaku, che negli ultimi 2 mesi è rimasto ai margini del progetto tecnico del Chelsea, potrebbe andare in panchina venerdì 1 settembre, quando la Roma riceve il Milan nell'anticipo della terza giornata della Serie A.

