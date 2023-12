Luce, trasporti e Rc auto: i rincari del 2024 pesano fino a 974 €

Il 2024 non è ancora arrivato ma le stime su quanto sarà “salato” le ha fatte Il Sole 24 ore, in un approfondimento sui rincari previsti nel nuovo anno e pubblicati dal Codacons.

Saranno molte le voci in aumento per gli italiani, tanto che per ogni famiglia il costo complessivo si aggira intorno alle 974,00 euro. Quasi uno stipendio medio.

Il Codacons ha stimato la maggiore spesa che attende i consumatori nel 2024 a causa dei rincari di prezzi e tariffe nei vari settori.

Tutti i rincari del 2024 secondo la Codacons

Alimentari, polizze auto, ristoranti e telefonia sono solo alcune delle voci che subiranno maggiori rincari del prossimo anno. Tra questi, va da sé, quello più preoccupante resta il settore alimentare.

«In alcuni casi, potrebbero essere particolarmente sostanziosi» spiegano i portavoce l’associazione «Si parte da cibi e bevande, prodotti che registrano da due anni un trend in forte rialzo e che proseguirà, seppur in attenuamento, nel corso del 2024, determinando una maggiore spesa stimata in +231 euro a famiglia».

Non si fanno attendere nemmeno i rincari del settore trasporti, già messo a dura prova dal sali-scendi dei costi del carburante.

Per il comparto auto, treni, aerei, ecc., una famiglia media potrebbe ritrovarsi a spendere +160 euro annui a causa dei rincari delle tariffe nel settore che proseguiranno anche nel corso del 2024.

Dopo il caro carburanti, ancora una volta gli automobilisti si troveranno a fare i conti con i rincari. Le Polizze assicurative, infatti, arriveranno a toccare aumenti anche di oltre sessanta euro a famiglia rispetto al 2023 per chi possiede due automobili.

Telefonia e bollette: non c’è via di scampo

I diversi gestori lo hanno già annunciato: saranno almeno del 10% i rincari previsti per il nuovo anno. Che tradotto in alleggerimento del portafogli, si stima un aumento di almeno 30 euro a famiglia. Ma se tutti abbiamo un cellulare, altrettanti di noi pagano le bollette. Un tasto dolente nella corsa ai rincari.

Il settore energetico, infatti, è sottoposto a molteplici incognite: la fine del mercato tutelato del gas (fissata al 10 gennaio 2024) e della luce (luglio 2024) porterà inevitabilmente incrementi delle tariffe, come peraltro denunciato di recente da un report Istat: la maggiore spesa potrebbe attestarsi quindi a +220 euro annui a nucleo.

Vacanze in rosso

Chiudono l’elenco dei rincari tutti i settori del turismo, con aumenti dei listini che interesseranno strutture ricettive, pacchetti vacanza, stabilimenti balneari e servizi vari: in media +120 euro a nucleo. Bar e ristoranti registreranno aumenti di +68 euro annui a famiglia per mangiare e bere fuori casa.

Insomma, un 2024 che non arriva con il piede giusto.