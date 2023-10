Lucca Comics, Salvini: “Amnesty contro Israele? Razzismo”

(Adnkronos) –

"Questo si chiama razzismo". Matteo Salvini, leader della Lega e ministro delle Infrastrutture, si esprime così postando il messaggio di 'Amnesty Italia' che ha fatto sapere che non sarà presente al Lucca Comics, rassegna patrocinata dall'ambasciata di Israele. "Non possiamo ignorare che le forze israeliane stanno incessantemente assediando e bombardando la Striscia di Gaza, con immani perdite di vite civili", è la spiegazione dell'associazione che fa registrare la critica del vicepremier. "Il patrocinio dell'ambasciata israeliana al Lucca Comics ci spinge a rinunciare alla nostra presenza", il testo del post di Amnesty su X "Comprendiamo sia prassi consolidata il patrocinio di ambasciate dei Paesi di provenienza degli artisti che realizzano l'immagine del festival -scrive Amnesty Italia- ma non possiamo ignorare che le forze israeliane stanno incessantemente assediando e bombardando la Striscia di Gaza, con immani perdite di vite civili".

Il tema è diventato di primo piano dopo la decisione di Zerocalcare, primo 'big' ieri ad annunciare che avrebbe disertato la manifestazione per il patrocinio dell'ambasciata di Israele. Le parole del fumettista hanno avuto una vasta eco, con una sequenza di reazioni e commenti oltre ad una prevedibile coda polemica sui social: l'artista, attaccato da alcuni follower, non ha esitato a rispondere per le rime. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

