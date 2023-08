Loredana Lecciso: “Io e Jasmine al Gf Vip? E’ fake news, mai fatto alcun provino”

(Adnkronos) –

''Io e Jasmine al

'Gf Vip'

? È una fake news, non abbiamo mai sostenuto alcun provino''. Così all'Adnkronos Loredana Lecciso smentisce la notizia che sta circolando su alcuni siti di informazione secondo la quale la compagna di Al Bano e la figlia Jasmine Carrisi avrebbero fatto il provino per entrare nella casa del nuovo 'Gf Vip'. ''Ogni anno puntualmente esce questa notizia – dice divertita Loredana – stimo molto Alfonso Signorini e seguo il suo programma ma a dispetto del pensiero collettivo sono una persona molto insicura e l'idea di essere ripresa h24 dalle telecamere mi metterebbe molta ansia. Qualche anno fa -rivela – Signorini mi propose di partecipare come opinionista al 'Gf Vip', l'idea mi allettava molto ma poi la cosa non si concretizzò'', conclude la Lecciso. (di Alisa Toaff)

