Londra, ragazzo di Fondi (LT) aggredito fuori da un pub: è in coma

Il 25enne italiano originario di Fondi (Latina), Marco Pannone, si trova a Londra, in coma, in seguito a un’aggressione subita fuori da un pub nella notte tra venerdì e sabato.

Il giovane è stato più volte colpito con pugni, poi è stato lasciato a terra in fin di vita sul retro del locale.

La famiglia in Italia è stata avvisata con un messaggio su Facebook, nel quale un amico diceva solamente che la vittima era stata assalita e stava molto male.

Il 25enne si trova ora ricoverato nel reparto di terapia intensiva del King’s College Hospital.

Lo zio del povero ragazzo si sarebbe precipitato a Londra, seguito dai genitori. “Appena atterrato sono andato in ospedale. Una dottoressa gentile mi ha spiegato che le condizioni di Marco sono molto gravi, che è arrivato in condizioni disperate e hanno dovuto asportare una parte di calotta cranica per cercare di ridurre la pressione e salvargli la vita”.

Pannone si era trasferito a Londra circa 6 anni fa. Non vi sono al momento informazioni da parte delle forze di polizia inglesi.

