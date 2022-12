L’occhio del tifone: totalitarismi e democrazia, Virginia Tonelli

La storia di Virginia Tonelli, della partigiana “Luisa”, è emozionante e straziante, vale la pena rileggerla.

La questione del fascismo e dell’antifascismo è, da sempre, al centro del dibattito politico e pubblico nel nostro paese. Ciò per ovvie ragioni. La Repubblica italiana, storicamente, è nata dalla fine del fascismo ed è figlia di quel grande ed eroico movimento di popolo che fu la Resistenza. L’ANPI, l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, giustamente difende le ragioni di quella memoria con orgoglio e determinazione.

Fascismo e antifascismo

Eppure, dalla conclusione della Seconda guerra mondiale, ossia da quando il cancro di nazismo e fascismo è stato sconfitto, non sono mai mancate nostalgie e ritorni di vario genere, seppure di modeste proporzioni quantitative. Già perché è possibile dire che il totalitarismo del Novecento sia stato un cancro che ha colpito al cuore il pensiero pubblico europeo e i suoi ordinamenti istituzionali e giuridici. Chi è orientato politicamente a destra prontamente può rispondere che, nella definizione di totalitarismo, deve essere fatto rientrare anche il comunismo sovietico e, forse, quello cinese, ed è difficile negare questa macroscopica evidenza fattuale.

Ma, come in tutte le cose, mettendo molti elementi sotto la lente teorica dell’analisi, si rischia di fare soltanto confusione. Innanzitutto il primo elemento da considerare è lo spazio geo-politico dei fenomeni. In Italia e nell’Europa occidentale, il totalitarismo è stato quello di Hitler e Mussolini. Mentre, viceversa, il comunismo ha avuto un volto più roseo ed umano. Il contributo del PCI alla vita democratica dell’Italia repubblicana è stato, ad esempio, di prima grandezza e si tratta di un elemento difficilmente discutibile.

Il revisionismo storico, che ha messo in luce le macchie morali della Resistenza o l’atrocità delle foibe, si è spesso segnalato come inadeguato, sul piano della metodologia storica e sulla indipendenza da certe tare ideologiche di destra.

La questione del comunismo

Naturalmente è possibile spostare l’occhio focale dall’Europa occidentale al totalitarismo novecentesco tout court e, allora, è possibile far rientrare il comunismo sovietico, particolarmente per ciò che riguarda Stalin, sotto il fenomeno del totalitarismo, vero e proprio cancro politico della vicenda storica del Novecento. Ciò comprese Hannah Arendt, meglio di molti altri, in quel grande capolavoro del pensiero politico che è “Le origini del totalitarismo” (ed. it. Einaudi) del 1951, libro non amato dal marxismo, proprio per l’equiparazione Hitler-Stalin, nazismo-bolscevismo. In pagine memorabili, si rintracciano le origini del totalitarismo come fenomeno politico nuovo e completamente inaudito nel pensiero politico occidentale, e si mette al centro l’esperienza dei Lager e dei Gulag come tentativo di distruggere la libertà e la pluralità umane alla radice. Entrambi, nazismo e bolscevismo, funzionavano attraverso l’ideologia e il terrore, come suona l’ultimo capitolo del libro.

Ma non fu solo Hannah Arendt ad aver chiara consapevolezza di ciò che era diventato il comunismo sovietico. Basti pensare a grandi scrittori come Solženicyn e Pasternak, a poeti come Anna Achmatova e Iosif Brodskij, nonché a libri meravigliosi come “La mente prigioniera” (ed. it. Adelphi) di Miłosz o “Vita e destino” di Vasilij Grossman.

Tra passato e presente, la caduta del Muro

Dopo la caduta del Muro di Berlino, dell’Unione Sovietica e degli altri regimi dell’Est, il comunismo europeo non fa certo più paura a nessuno. Viceversa, una Cina in cui il dominio del Partito unico si alterna ad un feroce liberismo di mercato, continua ad essere uno spettro inquietante.

L’Europa e l’Italia conoscono, invece, abbastanza da vicino, lo spettro del sovranismo e delle nostalgie neo-fasciste. L’attacco alla sede nazionale della Cgil è stato un fatto troppo grave, per non indurre alla vigilanza attiva non solo i sindacati e l’ANPI, ma tutti cittadini abitati da sentire democratico. Anche il governo più a destra della storia repubblicana – che pure vede, come elemento positivo, la presenza di una donna, Giorgia Meloni, come Presidente del Consiglio – è un elemento da non sottovalutare.

Poiché una, ed una soltanto, è stata la lezione del Novecento, sul piano politico. Ossia che, al di là delle molte critiche che è possibile rivolgere alla democrazia parlamentare – liberismo economico, disuguaglianze sociali, scientismo, tecnocrazia, corruzione, ipertrofia dei sistemi mediatici – essa si è dimostrata assai superiore, rispetto ai suoi concorrenti ed avversari, tanto di destra che di sinistra. Forse per l’anima ateniese e romana che brilla nelle sue corde più profonde, forse per il retaggio del cristianesimo e dell’illuminismo, essa ha trovato nella sua capacità plurale ed inclusiva le corde della sua anima migliore. Ed è per questo che va, sempre, difesa a tutti i costi.

Il prezzo della libertà: vita e morte di Virginia Tonelli

Il merito dell’infaticabile lavoro dell’ANPI – l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia – è quello di conservare la memoria delle tante storie individuali che formarono la Resistenza. Queste storie hanno contribuito a formare la Storia e, a volte, dentro di essa si perdono. Poiché il cammino storico di un’epoca non è fatto solo dalle grandi personalità e dai leader, ma anche dal lavoro infaticabile e silenzioso di tutti coloro che certe cose le hanno rese possibili. Così, non senza imbarazzo, l’autore di queste righe confessa di aver ignorato l’ardimentosa storia di Virginia Tonelli – partigiana, nome di battaglia “Luisa”, Medaglia d’oro al Valor militare alla memoria– fino a non molto tempo fa.

Anni di lotte

Di umili origini, Virginia Tonelli fa la sua scelta di campo per il comunismo, in un momento in cui, in Europa, l’ascesa dei fascismi sembrava inarrestabile. Sposa un uomo con cui condivide la passione politica, che combatterà nella guerra di Spagna, vive anni intensi in Francia, in cui la sua casa sarà luogo di riunione e rifugio per resistenti e rivoluzionari.

Poi torna in Italia per partecipare alla lotta di liberazione. Da questo momento in poi la sua storia diventa straordinaria, ha un’impennata, seppure nella tragedia e nel dolore, come accadde a moltissimi suoi contemporanei in quegli anni, Pilo Albertelli ad esempio.

Virginia Tonelli, la misura del coraggio

Poiché la caratura, caratteriale e morale, di un uomo o di una donna, si vede dal modo in cui si pone di fronte al dolore. Virginia Tonelli viene catturata dai nazi-fascisti e torturata per dieci giorni. Una cosa difficile da immaginare per noi che, seduti nel salotto di casa, abbiamo da eccepire sulla legittimità del green-pass.

La compagna Luisa non parla, non rivela nulla di quelle tante informazioni che sarebbero state fatali ai suoi compagni di lotta. I suoi aguzzini, esasperati la bruciano viva. La violenza e la ferocia, la ferocia della violenza, che in quegli anni infuriò a tanti livelli e a tante latitudini, è in quei due particolari macroscopici: dieci giorni di torture e il corpo di una donna bruciata viva, per la rabbia impotente degli aguzzini, che non erano riusciti a fare breccia nel coraggio di Virginia-Luisa.

Le pieghe del Male

Proprio da qui, dalla specificità di una storia come quella di Virginia, si comprende perché insistere sulla necessità della memoria non è solo un esercizio di vuota retorica e mantiene intatto il suo senso. Innanzitutto ottant’anni, rispetto ai tempi lunghi della Storia, non sono molti. In secondo luogo, certamente i momenti di inaudita ferocia, nella storia umana, sono stati innumerevoli. In tutte le epoche della storia occidentale e mondiale, troviamo stragi, stupri, massacri, angherie verso bambini e indifesi. Eppure, ogni volta che si apre il capitolo dei crimini del nazi-fascismo si ha l’impressione di un salto di qualità. Nella ostinazione e nella pervicacia con cui il Male veniva ricercato, attuato, compiuto, reso possibile.

La fine del mondo

La storia di Virginia Tonelli, della partigiana “Luisa”, è emozionante e straziante perché racconta di una generazione di uomini e donne che, nel momento del pericolo supremo per la sopravvivenza di un qualunque barlume di civiltà, si alza in piedi e lotta con uno spirito di sacrificio che ha pochi eguali nella storia contemporanea. Ecco perché il confronto con quella generazione di uomini, forti nella testa e nel cuore, è per noi uomini di oggi tanto duro e impietoso, a volte impossibile.

Una frase di Adorno, tratta dalla prima parte di “Minima Moralia. Meditazioni della vita offesa” (ed. it. Einaudi) e risalente al 1944, può aiutarci a capire meglio cosa accadde davvero in quegli anni, per la capacità che hanno le parole dei filosofi e dei poeti di illuminare la natura profonda degli eventi. Scrive Adorno: “Karl Kraus fece bene a intitolare il suo dramma ‘Gli ultimi giorni dell’umanità’. Ciò che accade oggi dovrebbe intitolarsi ‘Dopo la fine del mondo’” (aforisma 33).

