Come visitare Roma in maniera semplice e comoda

Stai programmando un viaggio a Roma? L’organizzazione di un tour della Capitale può essere un impegno, considerando tutte le attrazioni che la città ha da offrire. In questo articolo parleremo di come visitare Roma in modo semplice e comodo, grazie anche alle tante agenzie di viaggio che offrono pacchetti personalizzati. Non c’è niente di meglio che godersi un viaggio senza lo stress di doverlo organizzare!

Perché scegliere un’agenzia di viaggi

Quando si organizza un viaggio, specialmente in una grande città come Roma, può essere difficile creare un itinerario che includa tutte le attrazioni, i monumenti, le chiese, i musei e quant’altro. Per questo la scelta di un’agenzia può essere la soluzione ideale per godersi la visita senza nessuna preoccupazione. L’agenzia Green Line Tours, ad esempio, mette a disposizione dei Bus Hop On Hop Off a Roma : si tratta di bus aperti che effettuano diverse tappe nei luoghi più belli della città, permettendo così ai clienti di visitare le maggiori attrazioni senza doversi preoccupare di creare un itinerario.

La totale assenza di stress è solo uno dei motivi per scegliere un’agenzia di viaggi: l’esperienza delle agenzie e le tante convenzioni che adottano con i musei e gli altri luoghi da visitare rendono questa opzione la migliore per chi abbia intenzione di vedere Roma in pochi giorni o in una settimana.

Cosa vedere a Roma con i bus Hop On Hop Off

I bus Hop On Hop Off sono estremamente comodi: gli itinerari, creati da esperti della città, includono tutti i luoghi più famosi e belli della Capitale. Basta salire su uno dei bus aperti per ritrovarsi al Colosseo o al Foro Romano, da Trastevere a Piazza Navona, davanti a Fontana di Trevi o a Castel Sant’Angelo, o ancora al Campidoglio o a Piazza Venezia. L’unica cosa a cui dovrete pensare è la maniera migliore per fare un selfie da cartolina! I bus offrono una visuale perfetta dei quartieri della città, per poterne cogliere meglio l’atmosfera.

L’importante è prenotare in anticipo sia il tour sui bus Hop On Hop Off che eventuali biglietti di musei particolarmente visitati e affollati, come ad esempio i Musei Vaticani. Pronti per le vacanze romane?

© Riproduzione riservata