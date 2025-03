Lo chiamano l’OKTOBERFEST di Roma e si tiene questo weekend | Chi ama la birra non può mancare, questo l’indirizzo

Non tutti potevano saperlo, ma questo evento sta per spopolare a Roma. Segna la data e prenotati in tempo.

La birra è una delle bevande alcoliche più amate e consumate al mondo. È prodotta attraverso la fermentazione di cereali, principalmente orzo, e può assumere infinite sfumature di gusto, colore e gradazione alcolica. Tra le tipologie più conosciute ci sono le Lager, fresche e leggere, ma non solo.

Esistono anche le Ale, più aromatiche e corpose, le Stout, scure e dal sapore intenso, e le Weiss, dal caratteristico retrogusto fruttato. La grande differenza sta anche nella produzione: la birra industriale viene pastorizzata e filtrata per garantirne la lunga conservazione.

Invece la birra artigianale è più naturale, non subisce trattamenti invasivi e mantiene intatti tutti i suoi aromi e sapori originali. Questo la rende più complessa, ma anche più delicata e soggetta a variazioni nel gusto a seconda del lotto di produzione.

Le birre nel mondo

Le sagre e i festival della birra sono occasioni perfette per assaporare questa bevanda in tutte le sue varianti, spesso accompagnata da cibi tradizionali e musica dal vivo. Paesi come Germania, Belgio, Irlanda e Repubblica Ceca sono famosi per la loro cultura birraria e ospitano alcuni degli eventi più celebri.

In Italia, negli ultimi anni, si è però diffusa la moda delle birre artigianali e molte città organizzano festival dove poter degustare le migliori produzioni locali e internazionali, in abbinamento a street food e specialità regionali. E tu, quale seguiresti?

L’Oktoberfest a Roma

Ne parla Romatoday.it. Parlando di eventi a tema birra, non si può non citare l’Oktoberfest. Ma attenzione: stavolta non ci troviamo a Monaco di Baviera, bensì a Roma. Infatti, dal 14 al 17 marzo, il quartiere Testaccio ospiterà un evento unico nel suo genere, trasformandosi in un vero e proprio Irish Pub. L’evento, ribattezzato “Saint Patrick Weekend”, offrirà un’atmosfera in pieno stile irlandese con musica celtica dal vivo, street food, whiskey bar e birra a fiumi.

Il programma prevede momenti di intrattenimento per tutte le età: dj set, spettacoli dal vivo, masterclass dedicate al whisky e persino la proiezione di film su maxischermo, con il match Italia-Irlanda in programma per sabato 15 marzo. Non mancheranno attività per i più piccoli, come un’area kids e mini tornei di rugby. Insomma, se non sai cosa fare nel weekend di San Patrizio, puoi approfittare dell’ingresso libero per fare un giro. L’evento è per tutti gli appassionati di birra, musica e cultura irlandese.