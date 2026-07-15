L’informazione in Italia: il Mezzogiorno cambia il racconto del Paese

Il futuro dell’informazione italiana passa anche dal Mezzogiorno e dalla capacità dei media di restituire i fatti evitando di trasformarli in spettacolo. Nella Sala ISMA del Senato della Repubblica, il convegno “Le Voci del Mezzogiorno – I media oltre i confini del giornalismo” ha riunito esponenti delle istituzioni, docenti e professionisti per discutere il cambiamento dei linguaggi, il peso delle piattaforme digitali e il nuovo ruolo dei giornalisti del Sud nelle redazioni nazionali.

Il Mezzogiorno non è più soltanto una notizia da raccontare

L’incontro, promosso dal senatore Filippo Melchiorre, ha messo al centro un passaggio ormai evidente nel sistema mediatico italiano. Per molti anni il Sud è stato descritto soprattutto attraverso emergenze, ritardi, cronaca nera e fragilità economiche. Oggi una generazione di giornalisti cresciuta nelle regioni meridionali occupa spazi rilevanti in televisioni, radio, giornali e piattaforme digitali, portando competenze, conoscenza dei territori e una prospettiva capace di parlare all’intero Paese.

Questo cambiamento riguarda il modo in cui l’Italia viene rappresentata. Un professionista che conosce direttamente realtà spesso ridotte a formule stereotipate può restituire maggiore precisione, evitare semplificazioni e individuare temi che in passato restavano ai margini dell’agenda nazionale. Il Mezzogiorno partecipa ormai alla costruzione quotidiana del racconto pubblico, producendo informazione e formando personalità in grado di imporsi nei principali circuiti editoriali.

Il radicamento territoriale diventa così uno strumento di conoscenza. Permette di leggere fenomeni economici, sociali e culturali con uno sguardo maturato sul campo, restituendo al pubblico un’immagine più articolata delle regioni meridionali e, allo stesso tempo, dell’intero Paese.

Le esperienze di Rotolo, Manigrasso, Caselli e Bortone

A dare concretezza al confronto sono intervenuti Stefania Rotolo di Telenorba, Francesco Manigrasso di Antenna Sud, Francesco Caselli di Radio Radio e Matteo Bortone di Telerama. Le loro testimonianze hanno mostrato percorsi diversi, uniti dalla capacità di partire da una solida identità territoriale e misurarsi con temi, pubblici e responsabilità di portata nazionale.

Il valore di queste esperienze nasce anche dal lavoro maturato nelle redazioni locali, dove il rapporto con i fatti è diretto, i tempi sono rapidi e il giornalista deve conoscere persone, istituzioni, dinamiche sociali e conseguenze delle notizie. È una formazione che può diventare un patrimonio utile anche nei grandi circuiti dell’informazione, soprattutto quando serve comprendere il Paese oltre le rappresentazioni più consuete.

Le emittenti regionali hanno inoltre svolto per molti professionisti una funzione di laboratorio. Hanno permesso di acquisire esperienza nella conduzione, nell’inchiesta, nella cronaca e nel racconto in diretta, sviluppando una versatilità richiesta oggi anche dalle testate nazionali, sempre più orientate verso contenuti destinati a televisioni, radio, siti, podcast e piattaforme video.

Giorgino e le responsabilità dei media digitali

Dopo l’apertura del senatore Melchiorre, il professor Francesco Giorgino, docente di Comunicazione e Marketing alla Luiss Guido Carli, ha approfondito l’evoluzione dei linguaggi giornalistici e il rapporto fra media e opinione pubblica. La velocità delle notizie, la circolazione continua di immagini e commenti e la forza degli algoritmi hanno cambiato il lavoro delle redazioni e anche le aspettative dei lettori.

Il giornalismo deve oggi confrontarsi con un pubblico esposto a un flusso costante di contenuti, dove informazione, intrattenimento, opinioni personali e propaganda possono apparire sullo stesso schermo con forme molto simili. In questo scenario verificare, contestualizzare e spiegare diventano funzioni decisive. L’autorevolezza si costruisce attraverso la tempestività, la precisione e la capacità di fornire gli elementi necessari per comprendere ciò che accade.

Un altro tema discusso ha riguardato il peso delle emozioni. Titoli esasperati, immagini ripetute e narrazioni costruite per ottenere una reazione immediata possono alterare la percezione dei fatti. La cronaca conserva il proprio valore quando mantiene proporzione, rispetto delle persone e chiarezza, anche davanti agli eventi più drammatici.

La trasformazione digitale ha modificato anche i criteri con cui una notizia acquista visibilità. Il numero delle visualizzazioni, la durata dell’attenzione e la velocità delle condivisioni incidono sulle scelte editoriali. Per questo la responsabilità del giornalista comprende anche la selezione delle immagini, delle parole e dei particolari da proporre al pubblico.

“Oltre il confine” e la vita degli inviati di guerra

Nel corso del convegno è stato presentato “Oltre il confine. La vita degli inviati di guerra e lo show del dolore”, il libro di Francesco Caselli dedicato al lavoro di chi racconta i conflitti sul campo. Il volume raccoglie quattro interviste a Luca Steinmann, Giovanna Botteri, Nancy Porsia e Marco Guidi, professionisti con una lunga esperienza negli scenari di crisi internazionale.

Le loro voci permettono di comprendere ciò che spesso resta fuori dal servizio televisivo o dall’articolo: la preparazione necessaria, il rischio personale, la responsabilità verso le vittime, il rapporto con le fonti, la pressione delle redazioni e la difficoltà di raccontare la violenza mantenendo equilibrio e lucidità. Dietro ogni collegamento da una zona di guerra esistono scelte editoriali, limiti operativi e decisioni che possono incidere sulla sicurezza dell’inviato e delle persone incontrate.

Il libro affronta anche una questione sempre più presente nell’informazione contemporanea: la possibilità che il dolore venga usato come elemento di richiamo. Le immagini dei conflitti raggiungono milioni di utenti in pochi minuti e possono essere rilanciate senza contesto, ripetute fino a perdere significato o selezionate soltanto per la loro forza emotiva.

Caselli invita a distinguere la testimonianza necessaria dalla ricerca dell’effetto. Documentare una guerra significa spiegare cause, responsabilità, conseguenze e vite coinvolte. Richiede inoltre rispetto per chi soffre, attenzione alle parole e consapevolezza del potere esercitato da un’immagine quando entra nelle case e nei telefoni di milioni di persone.

Lo “show del dolore” nell’informazione in tempo reale

L’espressione scelta per il sottotitolo del libro indica una deriva che riguarda l’intero sistema mediatico. La competizione per catturare l’attenzione può spingere verso immagini sempre più forti, aggiornamenti continui e racconti costruiti intorno alla componente emotiva degli eventi.

Il rischio riguarda la comprensione dei fatti. Una sequenza di immagini drammatiche può produrre coinvolgimento immediato senza fornire strumenti adeguati per conoscere le origini di un conflitto, gli interessi in campo e le conseguenze politiche e umanitarie. Il lavoro dell’inviato acquista allora un valore ancora maggiore, perché può restituire profondità, ascoltare le persone e collocare ogni episodio all’interno di un quadro più ampio.

“Oltre il confine” diventa in questo modo una riflessione sul mestiere giornalistico e sul rapporto con il pubblico. Racconta il coraggio di chi opera nei luoghi in cui la storia prende forma e richiama le redazioni alla responsabilità di utilizzare quelle testimonianze con rigore.

Servizio pubblico e qualità dell’informazione italiana

A chiudere i lavori è stato l’onorevole Francesco Filini, capogruppo di Fratelli d’Italia nella Commissione parlamentare di Vigilanza Rai. Il suo intervento ha richiamato il ruolo del servizio pubblico in una fase nella quale la televisione tradizionale convive con piattaforme, podcast, canali digitali e contenuti accessibili in ogni momento.

La Rai e l’intero sistema informativo nazionale sono chiamati a raggiungere pubblici diversi mantenendo elevata la qualità. Questo significa valorizzare competenze, territori e professionalità, offrendo spazio anche a esperienze nate lontano dai principali centri editoriali. Significa garantire un’informazione capace di accompagnare i cittadini nella lettura dei fatti, privilegiando accuratezza e comprensibilità rispetto alla ricerca dell’attenzione istantanea.

Il convegno al Senato ha consegnato un’indicazione precisa: il giornalismo italiano può rafforzarsi dando maggiore voce a chi conosce il Mezzogiorno dall’interno e difendendo il confine che separa il racconto dei fatti dalla loro spettacolarizzazione. È su questo terreno che si misura oggi la credibilità dei media e la loro capacità di rappresentare un Paese complesso, plurale e in continuo cambiamento.