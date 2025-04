LIDL schiaccia le palestre, rimodella il tuo corpo con 12.99€: la nuova offerta distrugge la concorrenza | Fila per entrarci

Da Lidl hai la possibilità di acquistare un attrezzo utile per affrontare la prova costume. Non ti pentirai di questa scelta, soprattutto per il prezzo.

In Italia ci sono tanti supermercati che ogni giorno hanno gli scaffali quasi di del tutto svuotati. Ciò significa che i prodotti alimentari e non sono di gradimento, dunque non si può che raggiungere degli ottimi risultati.

Quelli della Lidl, per esempio, da sempre riscuotono un grande successo. Tutto ha avuto inizio nel 1973 ad opera di Dieter Schwarz, ma solo con il figlio si orientò nel settore del discount.

Basta pensare che nel 2022 è stato raggiunto un fatturato di 114,8 miliardi di euro e l’anno successivo sono stati contati circa 360.000 dipendenti. Sicuramente anche lo slogan “Italia Anche oggi, una buona abitudine” avrà contribuito.

A breve si festeggerà Pasqua e tanti sono gli sconti che sono stati proposti. Tuttavia chi tende a seguire uno stile di vita salutare non farà uno strappo alla regola a tavola. Anche per queste persone la Lidl ha pensato di fare un regalo.

Da Lidl puoi trovare un’occasione pazzesca, altro che palestra!

Chi abbraccia uno stile alimentare specifico di certo non si lascerà andare ai peccati di gola. Eppure chi fa parte del mondo del fitness può recarsi ugualmente presso i supermercati della Lidl per trovare ciò di cui ha bisogno.

Ma tra le tante iniziative potrebbe esserci quella di un’apertura di una palestra? Questo lascerebbe intendere quanto detto in precedenza, ma in realtà le cose sono diverse. Chi lavora per accontentare il cliente ha le idee ben chiare sull’argomento e, come sempre, ci sono stati dei consensi largamente condivisi. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Vuoi superare la prova costume? Non sarà più un’utopia

In realtà sul sito volantinolidl.it è stata riportata una notizia che riguarda un attrezzo che può sostituire la palestra ed è ottimo per fare attività fisica tra le mura domestiche. Si tratta di uno dei tanti idonei per avere degli addominali scolpiti. Il prezzo è pazzesco, dato che non va oltre i 13 euro! Chiara dimostrazione che da Lidl non si trovano solo prodotti alimentari di prima qualità.

Nell’arco di un anno ci sono tante offerte e occasioni da cogliere al volo. L’importante è essere sempre aggiornati sia tramite app che tramite il volantino cartaceo. Per esempio quello valido da 14 fino a 14 aprile mostra degli sconti pazzeschi in vista delle feste pasquali. Per esempio la Colomba con uvetta al vino “Moscato d’Asti DOCO” da 750 gr costa 6,99 euro!