“Ho messo via 10.000€ in 6 mesi”, il trucchetto delle 7:00 del mattino ti fa diventare ricco senza sforzo | Si basa sulla regolina di mercato

Ecco come diventare ricchi - Fonte www.pexels.com - Romait.it

Se segui una determinata regola potresti in poco tempo mettere da parte una rilevante somma di denaro. Basta poco per riempire il salvadanaio.

Purtroppo le spese giornaliere inevitabilmente ci sono e così si svuota il portafoglio. La situazione tende ad essere “più drammatica” nel momento in cui si ha una famiglia a carico. In effetti per amore della prole si fanno delle rinunce mettendo da parte le proprie esigenze.

Inoltre bisogna tener conto delle spese da fare quando si ha una casa. Le bollette, per esempio, rischiano di far arrivare a fine mese con l’acqua alla gola. Il tutto fa pensare che sia impossibile mettere da parte dei soldi. È un gioco da ragazzi, basta solo capire quale strategia adottare per riuscire nell’impresa.

Innanzitutto è fondamentale porsi degli obiettivi da raggiungere. Per esempio se si ha intenzione di mettere da parte una determinata cifra nell’arco di un anno, allora la persona si comporterà di conseguenza. Si ha un viaggio in mente? Allora sarebbe opportuno rinunciare a qualche uscita (colazione al bar, cene al ristorante e aperitivi) o acquisti di vario tipo.

C’è un mutuo da pagare? Un debito da estinguere? Comprare un’automobile? Insomma una volta capito il motivo del risparmio, si passa all’azione. Secondo quanto riportato sul sito n26.com ci sarebbero delle strategie efficaci con risultati immediati. Andiamo a scoprire quali sono.

Un metodo infallibile per risparmiare soldi esiste davvero

Lo psicologo statunitense Edwin Locke ideato il metodo SMART (un acronimo che sta ad indicare specifico, misurabile, attendibile, rilevante e temporalizzabile) che si sta rivelando ottimo per riuscire a risparmiare soldi. L’esperto consiglia sempre di riportare per iscritto, o su fogli di calcolo mediante l’utilizzo di App, sia le entrate che le uscite mensili. In questo modo si avrà il quadro più chiaro della situazione.

Poi in questo modo si può fare una netta divisione tra i costi fissi e quelli variabili. Ovviamente tra i primi posti rientrano l’affitto, il mutuo, le assicurazioni dell’auto e le bollette. Dopo si può passare ai cosiddetti costi extra che riguardano lo svago e l’abbigliamento.

Organizza bene la tua giornata e pensa alle emergenze

Inoltre si potrebbe risparmiare sul cibo evitando di andare a mangiare tutti i giorni al ristorante. Se lavori fuori casa potresti preparare i pasti prima di uscire. Se non riesci a fare colazione, non andare al bar. Piuttosto svegliati qualche minuto prima e concediti del tempo per questo pasto di vitale importanza.

Infine devi mettere da parte dei soldi da utilizzare in casi di emergenza. Così facendo non avrai difficoltà nel gestire una spesa extra che potrebbe esaltare fuori da un momento all’altro. Come vedi è possibile risparmiare con una buona organizzazione alla base.