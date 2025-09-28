Lidl prezzo folle, il miglior lavapavimenti in commercio a un prezzo stracciato | Rapido, disinfettante e leggero

Anche stavolta la Lidl ha entusiasmato gli italiani con un’offerta davvero unica nel suo genere! Andiamo a scoprire cosa potrebbe fare al caso tuo.

In Italia ci sono tanti supermercati che accontentano tutti i clienti, anche quelli più esigenti. Il merito è anche del personale qualificato che si mette sempre a disposizione pur di accontentare chi si reca nei vari punti vendita. Molti italiani preferiscono senza dubbio recarsi in quelli del marchio Lidl.

Si tratta di una catena di supermercati di origine tedesca che si è orientata in un secondo momento nel settore del discount. Il figlio del fondatore prese a questa decisione e da allora si sono ottenuti grandi successi, soprattutto in termini economici. Basta pensare che nel 2022 è stato raggiunto un fatturato di 14,8 miliardi di euro.

Sugli scaffali ogni giorno vengono proposti dei prodotti alimentari e non a buon prezzo di ottima qualità. Dunque non c’è da stupirsi se gli scaffali a fine giornata risultano essere semivuoti.

Di recente, pare che ci sia un’altra offerta altrettanto interessante da valutare. Ragion per cui prosegui nella lettura per avere maggiori informazioni.

Lidl, cosa aspetti? Propone il miglior lavapavimenti

Gli aspirapolveri della Dyson sono ottimi, ma costano un po’ in più e questo è un problema per chi ha un budget economico limitato. Per esempio in promozione c’è attualmente la Dyson V12 Origin aspirapolvere senza filo al prezzo di 349 euro anziché 499 euro. Ancora più costoso risulta essere un aspirapolvere della Folletto, in quanto quello meno economico ha un costo che va oltre 1.000 euro.

In questo caso è stato messo in offerta un aspirapolvere di un marchio di proprietà dell’azienda della catena della Lidl, che produce e commercializza utensili elettrici e per i giardinaggio. In realtà sono prodotti da vari fornitori, però sono distribuiti esclusivamente da Lidl. Stiamo parlando di Parkside.

Un’occasione imperdibile, un aspirapolvere a meno di 60 euro

La descrizione dell’aspirapolvere Parkside lavapavimenti con funzione spruzzante ha un prezzo di 59 euro, una vera occasione da cogliere al volo! È presente nei punti vendita dal 25 settembre, quindi dovresti valutare l’acquisto soprattutto se sei tu che ti occupi delle faccende domestiche. Gli aspirapolveri sono disponibili nei punti vendita Lidl fino all’esaurimento scorte.

La descrizione è la seguente: “1.600 watt; accessori inclusi; ideale per lavare e aspirare superfici tessili come moquette, mobili imbottiti o sedili automobili; impiegabile anche come aspirapolvere per solidi e liquidi; sistema combinato con tubo flessibile e spruzzanti aspirante; potenza di aspirazione: 250 air watt; pressione di spruzzatura: 2 bar; capacità di spruzzatura 1 l/min; contenitore: (lordo) 20 l; serbatoio acqua/detersivo: 4 l”.