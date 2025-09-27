Addio gelo, benvenuta spiaggia: meno di 200€ per le vacanze di Capodanno a Sharm | Occasione limitata

Vuoi trascorrere un fine anno indimenticabile e soprattutto a basso prezzo? Scopri con noi l’offerta da capogiro: rimarrai a bocca aperta.

Mancano meno di tre mesi a Capodanno, e moltissimi italiani stanno già pianificando la loro fuga dal caos cittadino e soprattutto dalle basse temperature, che a breve inizieranno a colpire gran parte dell’Italia. E perché non approfittarne per volare in una delle zone più suggestive e calde del pianeta?

Giornate di sole, tuffi in mare, e feste in spiaggia…. Quanti di noi vorrebbero vivere al più presto queste esperienze e non attendere la prossima estate…. e soprattutto riuscire a farlo non spendendo un patrimonio?

Ecco perché vogliamo rendervi partecipi di una grandissima occasione che vi permetterà di passare alcuni giorni di svago in una delle città più affascinanti e magiche. Stiamo parlando della magnifica Sharm el Sheikh.

Super vacanza all inclusive a Sharm el Sheikh

Non è mai troppo presto per pensare a dove trascorrere Capodanno. E perché non farlo oltrepassando i confini nazionali e atterrare nella città egiziana per eccellenza, Sharm el Sheikh? C’è un’offerta davvero incredibile che vi darà la possibilità di godere di tutto il divertimento possibile a pochi euro.

E considerato il recente rincaro di beni e servizi, si tratta davvero di un’occasione da afferrare al volo. Ma cosa prevede esattamente quest’ultima? In poche parole, avrete modo di alloggiare in uno dei resort più belli e memorabili del continente africano. Stiamo parlando del Verginia Resort & Aqua Park, che come si può dedurre dal nome stesso, include un paradisiaco parco acquatico dove rimanere al fresco e divertirsi, un opulento salone dove potersi rilassare e gustare un drink e tanti altri ambienti dedicati sia alle famiglie che agli adulti.

Altre informazioni utili sul Capodanno a Sharm el Sheikh

Il pacchetto vacanza prevede una formula all inclusive con un soggiorno di 7 notti presso il Verginia Sharm Resort & Aqua Park. Sono inclusi anche i voli andata e ritorno. Qui avrete modo di vivere un’esperienza unica e indimenticabile, passando non solo un Capodanno alternativo ma anche un Natale differente ma altrettanto magico.

Come se non bastasse, il resort is trova nel cuore della movida di Sharm. Bastano pochi passi per arrivare in uno dei tanti locali presenti, dove ci si può dare alla pazza gioia, tra balli e drink. Per non parlare delle feste in spiaggia e degli spettacoli pirotecnici che allieteranno e vivacizzeranno la vostra permanenza nella città.