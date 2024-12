LIDL, ci sistema per le feste | Con meno di 25 euro compri la maglia TOP di Natale per tutta la famiglia, compresi nonni e zii

A Natale puoi fare un regalo a te stesso e alla tua famiglia a poco prezzo, ma tenendo conto sempre della migliore qualità e non si sta parlando di un prodotto alimentare.

In vista delle feste natalizie ci sono tanti supermercati che stanno lanciando delle offerte davvero sensazionali! Non poteva venire meno Lidl con i suoi punti vendita sparsi in buona parte del territorio italiano.

“Sta tornando il periodo più gioioso dell’anno…È il momento in cui tutti i desideri si avverano e gli occhi brillano di felicità. I vostri cari probabilmente già stanno pensando a come sorprendervi con regali che sognate da tempo, e noi siamo pronti a fare lo stesso…D’altronde gli ‘wow’ che sono pronunciati sotto l’albero di Natale sono impagabili”, ecco cosa si può leggere nella prima pagina del sito.

Per quanto riguarda le dolci tentazioni, i dolcetti alla mandorla e cioccolato costano 2,99 euro mentre i biscotti di pasta frolla a 3,49 euro e i dolcetti di pan speziato a 1,99 euro.

A seguire i biscotti al burro a 2,99 euro e i cuori di pan speziato con ripieno al gusto di frutta a 2,49 euro. Il panettone classico in latta a 6,99 euro, una grande novità che sicuramente riscuoterà un grande successo. Lo stesso discorso riguarda anche ciò che non ha ha a che fare con l’alimentazione.

Lidl, offerte strepitose per Natale

Tra gli scaffali di Lidl non possono mancare prodotti che riguardano la casa e la persona. In questo caso stiamo parlando di abbigliamento. Secondo quanto riportato sul sito di Lidl pare che per la donna sia disponibile un pullover al prezzo di 9,99 euro un vestito natalizio sempre a questo prezzo. C’è anche in offerta un pantalone palazzo a ben 11,99 euro.

Ma non è finita qui! Un’altra occasione in particolar modo lascerà a bocca aperta non solo grandi, ma anche piccini. Non si tratta solo di soddisfare le papille gustative…Andiamo a scoprire qual è stata stavolta la geniale idea.

Un regalo perfetto da mettere sotto l’albero

In poche parole con meno di 25 euro è possibile acquistare una bellissima maglia tipica del periodo natalizio. Anzi, in realtà se ne possono acquistare 2, dal momento che il prezzo è di 11,99 euro. Si tratta di felpe, sia da uomo che da donna dalla taglia S alla XL, comode e adatte per un evento da festeggiare in famiglia circondati dagli affetti più cari.

Tuttavia bisogna tener conto del fatto che sono presenti i nei punti vendita dal 5 dicembre e sono disponibili a quantità limitata. Per questo motivo dovresti affrettarti e recarti presso un supermercato di Lidl e fare questo acquisto. Un modo senza dubbio originale per stare a tavola e brindare.