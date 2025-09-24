Lidl ammazza Nike, in vendita a 17,99€ le scarpe da corsa più comprate | In negozio le vendono a oltre 150€

La famosa catena di discount tedesca offre un’occasione imperdibile: ecco le sneakers che hanno conquistato milioni di italiani.

Lidl non smette mai sorprendere la sua ampia clientela, gran parte della quale si reca regolarmente presso uno dei suoi punti vendita per scoprire le ultime fantastiche offerte messe a disposizione. E ancora una volta la celebre catena di supermercati non sembra aver deluso le aspettative.

Fondata in Germania negli anni ’30, quest’ultima fin da subito ha avuto la fortuna di far breccia nel cuore dei tedeschi, e piano piano il suo successo le ha permesso di oltrepassare i confini e approdare in altri paesi europei.

Basti pensare che al giorno d’oggi si contano oltre 12 mila negozi sparsi nel mondo, di cui 780 nel territorio italiano. E la Lidl stupisce nuovamente con un’imperdibile opportunità, che renderà più comoda la vita di moltissimi cittadini.

Le scarpe super innovative ed economiche: una combinazione da capogiro

In questi giorni è possibile accaparrarsi presso il noto discount un paio di sneakers da urlo, non solo da un punto di vista estetico ma anche in termini di comfort, tecnologia e sostenibilità. Del resto tutti noi abbiamo bisogno di un paio di scarpe sportive, che riescano possibilmente a soddisfare ogni singolo aspetto sopracitato.

Meglio ancora se queste ultime presentino un prezzo imbattibile. Ed è qui che entra in gioco il modello offerto da Lidl e firmato Crevit. Si tratta di calzature altamente flessibili, complice la tomaia cucita direttamente alla soletta, la quale oltretutto realizzata con un materiale leggero ed elastico.

La sneakers Crevit non possono mancare nella propria scarpiera

Oltre all’aspetto innovativo, le sneakers di Crevit vantano una incredibile versatilità. Possono essere utilizzate in più occasioni, dalla più casual alla semi-formale. Per non parlare di tutti quei momenti in cui le si indossa per allenarsi.

Questo marchio inoltre è molto attento alla sostenibilità, facendo sempre più uso di materiali riciclati. Il modello in esposizione nei punti vendita Lidl, caratterizzato da lacci, è disponibile sia in versione donna che uomo, sia in termini di colori che taglie (rispettivamente 37-41 e 41-46). Infine, sono presenti anche dei dettagli riflettenti, che incrementano la sicurezza personale e… lo stile. Per quanto riguarda il prezzo, le scarpe sportive Crevit possono essere vostre per 17,99 euro. Cosa aspettate? Correte numerosi e acquistate uno di questi fantastici modelli.