Libro Vannacci, Crosetto: “La Difesa ha sue regole, non ci saranno punizioni sommarie”

(Adnkronos) – "Da un lato chiedono 'punizioni esemplari', dall'altro mi insultano perché sarebbe stato punito. Non è stato punito e non avrà punizioni esemplari sommarie perché, come ho scritto, ci sarà un regolare 'esame disciplinare'. La Difesa ha le sue regole e Vannacci le conosce bene". Lo scrive su X il ministro Guido Crosetto, che in un tweet precedente, sul caso relativo al libro autoprodotto dal generale Roberto Vannacci, sottolineava: "Girano voci incontrollate che parlano della destituzione (nel senso di allontanamento dalle forze armate) per il Generale Vannacci. Ribadisco ciò che ho detto chiaramente: non esistono processi sommari fatti su social o media ma solo leggi e codice dell'ordinamento militare".

© Riproduzione riservata