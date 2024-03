Lenzuola bianche, smetti di lavarle a 90°: fai come mia nonna e saranno splendenti | Ogni volta risparmi 40 euro

Lenzuola bianche, da oggi cambia il modo di lavarle. Segui questa dritta per averle meravigliosa senza spendere una fortuna.

Indubbiamente è meravigliosa la sensazione che proviamo quando la sera, dopo tante ore trascorse sui libri o a lavoro, possiamo rilassarci, riposare e dormire su lenzuola belle pulite, perfettamente igienizzate e profumate. Inoltre ciò è fondamentale, al di là per il benessere psicologico, anche per la nostra salute fisica.

Difatti le lenzuola possono, alla lunga, diventare un covo per polvere e batteri che non sono assolutamente il massimo per il nostro organismo. Dunque se siamo parecchio raffreddati o influenzati, o ancora, stati contagiati dal Covid- 19, dobbiamo cambiarle con una grande frequenza, altrimenti rischieremmo di sostare in mezzo a tanti microbi.

Lo stesso dobbiamo fare se dormono con noi i nostri infiniti amici di pelo. Tuttavia quando pensiamo al lavaggio ci vengono solitamente i capelli ritti in testa. E se ciò accade è perché per quanto concerne le nostre menzionate lenzuola devono essere lavate necessariamente all’interno della lavatrice. E azionarla è tutt’altro che una passeggiata a livello di consumi.

Lenzuola bianche, al top anche senza il lavaggio a 90°

Non per nulla, bollette alla mano, sono elevatissimi sia per quanto concerne l’acqua che l’energia elettrica. Ed è per questo motivo che non dovremo mai e poi mai falla partire a carico troppo leggero ma, di contro, nemmeno eccessivamente pesante. Difatti se compissimo il secondo atto poi rischieremmo che i nostri capi non risultino ben lavati.

A quel punto saremo costretti, senza se e senza ma, a fare un altro lavaggio, spendendo così altri bei soldini. Altro consiglio è quello di non eccedere con detersivi e prodotti affini e di puntare maggiormente sulla qualità piuttosto che alla quantità. Infine, se dovete lavare lenzuola bianche da oggi non fatelo più a 90°. Il trucchetto top per averle splendide risparmiando però un botto.

Per risparmiare punta alle basse temperature

In poche parole basterebbe scendere di diversi gradi. Se poi puntiamo al lavaggio a freddo noteremo di certo un sostanziale abbassamento di costi all’interno delle nostre bollette. Inoltre mettendo in atto questo escamotage, in totale sicurezza, oltre a rimanere soddisfatti del risultato ottenuto, potremo evitare di utilizzare l’asciugatrice.

In tale maniera, capite bene, potremo contare su ulteriori risparmi a dispendio energetico. Chiaramente tutti questi consigli sono validi se le lenzuola non sono colorate e soprattutto se sono solo un po’ impolverate. Se invece sono eccessivamente sporche o pieni di germi è sempre meglio puntare su temperature più alte ma su lavaggi più brevi ed economici, fattibili tramite il programma Eco.