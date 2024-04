Abbandona il ferro da stiro, se lavi i panni con questo trucco non avranno nemmmeno una piega | Vestiti perfetti

Stop al ferro da stiro con questo trucchetto. I tuoi panni dopo i lavaggi non avranno più mezza piega.

Alzi la mano chi ama stirare! Con molta, anzi, moltissima probabilità, le mani alzate in questo momento sarebbero pochissime. Ed è per questo motivo che tendiamo, anche un po’ troppo per la verità, ad accumulare un sacco di capi prima di deciderci a prendere in mano il ferro da stiro. Il che è sbagliatissimo.

Difatti in questa maniera saremo costretti a un super lavoro. Ergo, è sempre meglio, dopo che abbiamo raccolto un medio numero di indumenti, farlo. Se invece non ne abbiamo il tempo è opportuno chiedere una mano in tale direzione a un parente, ben più abile e volenteroso di noi, oppure a un professionista.

Detto ciò si può anche evitare di stirare. Del resto da tempo sono in commercio molti capi no stiro. In particolare vanno fortissimo le camicie e i pantaloni. Sono fantastici soprattutto se siamo soliti viaggiare molto. Ergo, quando li preleveremo dalla nostra valigia potremo essere certi del fatto che saranno al top.

Ciao ciao ferro da stiro, ecco come

E ovviamente potremo dire la stessa identica cosa dopo il lavaggio. Qui però è doveroso fare una bella specificazione. Se laviamo a mano può essere, soprattutto se siamo delicati nella fase di lavaggio, che molti anche no stiro non necessitino di essere stirati ma, dopo un passaggio in lavatrice, è normale che debbano essere stirati in quanto eccessivamente stropicciati.

Le lenzuola poi, complice la centrifuga, ci appaiono come degli stracci. Dunque, per evitare tale effetto potremo evitare di puntare a una centrifuga eccessivamente lunga e potente. Evitiamo anche di lasciarle a lungo all’interno della lavatrice una volta che essa ha finito il ciclo di lavaggio e stendiamole subito.

I trucchi top

Se però vogliamo proprio dire ciao ciao con la manina al nostro ferro da stiro possiamo mettere in atto altri abili trucchetti, oltre seguire le dritte che vi abbiamo dato poco fa. Per esempio potete mettere a stendere i vostri capi in bagno per sfruttare magari il calore emanato dalla doccia che avete da poco fatto, oppure riscaldarli un poco con il phon.

Altrimenti potete puntare sull‘asciugatrice. In tanti ne hanno una in casa. Attenzione però perché non tutti i capi possono essere asciugati in questa maniera. Altro consiglio, quando ci troviamo innanzi a delle magliette di cotone è, una volta che saranno belle asciutte, sistemare le pieghe con le mani, quindi piegarle con cura e mettere sopra dei pesi, come dei libri. In tale maniera saranno al top.