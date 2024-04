Leggi un libro e la Regione ti premia con 1000 euro: questo buono è utilissimo | L’assegno sarà tuo in un attimo

Se leggi un libro, ti becchi 1000€. Il Bonus che premia chi ama leggere.

Indubbiamente tale notizia scalderà e non poco i cuori palpitanti dei lettori di ogni età. Ad essere particolarmente felici poi saranno i librai e i bibliotecari, nonché autori, scrittori ed editori. Lo stesso possiamo dire anche di chi opera nel dietro le quinte del vasto impero editoriale sotto altre vesti. Se ci si lamenta che non si legga molto nel nostro Paese, possiamo dire che le cose non stanno così.

Quando per esempio ci rechiamo in un centro commerciale e/o in una località turistica, vediamo che le librerie sono molto affollate e che sono perlopiù i giovani che sfogliano le novità. Pure le biblioteche possono contare su un numero elevato di utenti e sono tantissime richieste di giro prestiti .

La maggior parte punta ancora al classico formato cartaceo, che ha sempre il suo suo fascino. Altri ancora non disdegnano il digitale, perché è molto comodo, soprattutto se sono in viaggio. Alla fine non importa il supporto ma solo che si legga e pure molto. Qualcuno poi ora, soprattutto durante le vacanze di Pasqua approfitterà per finire il libro lasciato a metà tempo fa o per iniziarne uno nuovo.

Come ottenere l’assegno

Fatto sta che ora esiste persino un Bonus fra i tantissimi che sono in vigore e che ha attuato sia il passato che attuale Governo e che ci farà ottenere la bellezza di 1000€. L’assegno decisamente molto cospicuo verrà consegnato dalla propria Regione di appartenenza. In realtà ci sono alcuni requisiti da rispettare e la somma poco fa annunciata è la summa di due carte.

Parliamo della carta cultura giovani 2024, nonché quella del merito. Entrambe donano alla persona prescelta 500€ cadauna per un totale dunque di 1000€. La cosa interessante è che qui non entra in alcuna maniera in ballo il tanto chiacchierato ISEE, per lo meno solo per una delle due.

Un nuovo accattivante Bonus

Tuttavia per poterlo ricevere bisogna essere giovani e aver compiuto 18 anni di età a partire dal 1 gennaio 2023. La carta del merito è destinata espressamente a quei ragazzi che hanno conseguito, non oltre l’anno di compimento del 19esimo anno di età, il diploma superiore o equiparato con un voto di almeno 100 centesimi.

Sarà poi utilizzato e utilizzabile l’anno successivo a quello del conseguimento del diploma. Inoltre tale carta, come in precedenza annunciato, è accumulabile con quella della cultura giovani. Quest’ultima però invece è riservata a tutti i residenti sul territorio nazionale in possesso di permesso di soggiorno di validità o appartenenti a un nucleo familiare con un ISEE non superiore a 35.000€ annui. E anch’essa è assegnata e utilizzabile nell’anno successivo all’anno in cui il ragazzo ha compiuto i 18 anni.