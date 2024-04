Bollette luce, 100 euro risparmiati: lo sconto ti spetta di diritto | Non serve nemmeno fare domanda

Puoi ottenere un importante sconto sulle bollette senza far nulla: ecco quello che devi sapere e tutti i dettagli

Nella notte tra sabato 30 e domenica 31 marzo le lancette dell’orologio si sono spostate avanti di un’ora, ed è tornata la cosiddetta “ora legale“.

E’ vero con questo orario abbiamo perso un’ora di sonno ma, le giornate sono più lunghe e i mesi estivi e primaverili vengono sfruttati a pieno.

In Italia il sistema che alterna 5 mesi di ora solare a 7 mesi di ora legale ha come conseguenza diretta un impatto sui consumi elettrici e di gas e, in questo momento dove i rincari sulle bollette di luce e gas sono alle stelle, si inizia a parlare dell’ipotesi di cambiare il sistema dell’alternanza per tenere sempre, tutto l’anno, l’ora legale (ovvero l’orario che adottiamo d’estate).

I benefici che si possono ottenere con questa possibilità sono molteplici e, ad occuparsi nel dettaglio di questo, è stata Terna( società controllata indirettamente dal ministero del Tesoro) che gestisce la rete di trasmissione dell’energia elettrica. Scopriamo maggiori dettagli nei prossimi paragrafi.

I calcoli sul risparmio in bolletta

In questo periodo che stiamo vivendo con prezzi alle stelle e bollette salatissime, misure come l’ora legale sono di fondamentale importanza per promuovere Secondo i calcoli eseguiti da Terna, nei 7 mesi di ora legale dello scorso anno, ovvero dal 26 marzo scorso al 31 ottobre 2023, l’Italia ha risparmiato 370 milioni di kWh di consumi elettrici: un valore che è paragonabile al fabbisogno medio annuo di circa 140 mila famiglie. In sostanza è come se, ipoteticamente, con quello che il nostro Paese ha risparmiato in quel periodo solo spostando avanti le lancette, 140 mila famiglie italiane potessero non pagare per un anno le bollette. In termini numerici, questo risparmio di energia equivale a un risparmio economico di circa 90 milioni di euro per le famiglie italiane.

Sempre secondo Terna, dal 2004 al 2023 il minor consumo di energia elettrica per l’Italia dovuto all’ora legale è stato complessivamente di circa 11,3 miliardi di kWh e permesso di risparmiare ai cittadini ben 2,1 miliardi di euro. Molto importanti, inoltre, sono i benefici riscontranti anche sull’ambiente: il minor consumo elettrico tra domenica 26 marzo e domenica 29 ottobre, ha infatti consentito di evitare circa 180 mila tonnellate di emissioni di CO₂ in atmosfera.

In che modo avviene il risparmio attraverso l’ora legale?

Prendiamo come esempio l’Italia: con l‘ora solare, quella che segue il naturale sorgere del sole, il sole nei mesi estivi sorgerebbe alle 4.30 del mattino e tramonterebbe alle 20, con l‘ora legale (ovvero spostando avanti le lancette dell’orologio) il periodo di luce tra alba e tramonto va dalle 5.30 alle 21.

E’ facilmente intuibile che un’ora di luce ovvero quella compresa tra le 4.30 e le 5.30 è meno utile di un’ora di luce tra le 20 e le 21. Questo spostamento consente infatti, ad esempio, di accendere le luci alla sera un ora più tardi con un conseguente risparmio sui consumi di energia elettrica.