36mila euro per chi vive a Roma, l’ultima trovata del Governo è già attiva: con una richiesta non devi più lavorare

36mila euro nel tuo conto, basta che vivi a Roma, ecco il perché.

La notizia è assolutamente sconvolgente e lascerà i più a bocca aperta. In molti inizieranno a pensare che sia uno dei tanti rumors che nascono e muoiono sui Social e che spopolano un po’ ovunque. Inoltre c’è chi pensa che si tratta di un classico pesce d’Aprile. Tanto più che si festeggerà a Pasquetta visto che Pasqua è il 31 marzo.

In realtà non è uno scherzo ma di una cosa verissima. Con la brutta, pardon, bruttissima aria che tira nel nostro Paese, sentire parlare di soldini in arrivo è da vedersi come una manna dal cielo. Tanto più che si parla di 36mila euro. Tantissimi saranno curiosi di sapere come si possono ottenere lecitamente e senza sudare le classiche sette camicie.

A quanto apre soddisfare un unico requisito, ovvero quello di vivere nella meravigliosa Città Eterna, che è molto popolata e che è meta in ogni parte dell’anno di tantissimi turisti, non solo italiani. Tantopiù che ora che siamo nel periodo pasquale di certo il loro numero sarà ancora più elevato. Tuttavia va anche detto, per dovere assoluto di cronaca, che Roma è una città molto cara e non è certo una passeggiata pertanto abitarci senza un lavoro stabile.

Le spese in perpetuo aumento

I mutui e gli affitti sono andati alle stelle come in ogni grande città che si rispetti. Tuttavia un po’ dappertutto le cose stanno così visto che i rincari hanno colpito ogni settore, compreso quello alimentare, che ci sta indubbiamente molto ma molto a cuore. Le spese da effettuare e, non parliamo solo di quelle espressamente alimentari, sono tantissime e assai onerose.

Riuscire ad arrivare indenni a fine mese pagandole tutte è una vera e autentica impresa. Per tale motivo che il Governo sia attuale che passato, ha indetto vari Bonus e Super Bonus con il preciso scopo di tendere la mano agli italiani più in difficoltà. E ora ecco la ghiotta possibilità di ricevere i 36mila euro l’anno, se però, lo ribadiamo nuovamente, si abita nella Capitale.

Come e dove ottenere questa cifra

In realtà non si tratta di nulla di certo ma di una proposta vagliata, o meglio fatta dall’avvocato Stefano Poretti durante una sua intervista concessa a Libero Quotidiano. Questi soldi dovrebbero essere dati come forma di risarcimento per ogni singolo anno vissuto all’interno di una città inquinata, come per esempio l’Urbe.

Il problema dell’inquinamento non è affatto da sottovalutare perché incide profondamente sulla nostra salute, sia fisica che mentale. Riguarda tutte le città, ma anche i paesi, ad onore del vero. Ora ci abbiamo fatto tristemente il callo, ma il problema è che non sappiamo più come evitarlo in maniera decisa, vincente e soprattutto convincente.