Legge di bilancio: rinnovati bonus casa, ecobonus e ausili per fotovoltaico

La legge di bilancio 2023 oltre ad alcune modifiche o a norme ex nove, ha confermato o rinnovato anche i bonus.

Tra i bonus più vantaggiosi c’è il bonus casa 2023. Nel nuovo anno sarà prevista un’aliquota al 50% con tetto di spesa fissato a 96mila euro. Sono inclusi nella detrazione anche gli interventi relativi alla manutenzione straordinaria, vale a dire quelli che modificano concretamente la situazione in essere dell’edificio. Non rientrano, invece, gli interventi che riguardano edifici in buono stato. Tuttavia, per i lavori di manutenzione ordinaria sono previste delle detrazioni. Infine, nelle zone sismiche di categoria 1, 2, 3 per gli interventi di consolidamento verrà detratta l’80% della somma, mantenendo comunque il tetto massimo a 96mila.

Situazione pressoché invariata è quella dell’Ecobonus. Gli interventi di questo bonus sono finalizzati al risparmio energetico e mantengono un’aliquota al 65%. Se questi solo legati ad intervento di consolidamento l’aliquota può salire fino al 80%.

Inoltre, per promuovere il risparmio energetico a chi decide di acquistare edifici di classe A e B può beneficiare del risparmio del 50% sull’Iva.

Infine, la legge di bilancio spinge anche sui pannelli fotovoltaici, poiché chi ha deciso di potenziare pannelli già esistenti o di istallare nuovi modelli potrà ricevere un bonus della spesa di acquisto del 50% del prodotto acquistato.

Sul fronte delle disuguaglianze la manovra ha previsto per ulteriori due anni l’aliquota al 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Questo bonus è finalizzato a rendere gli edifici più accessibili, garantendo l’accesso a tutti.

