Lega, Salvini: “Porterò Le Pen a Pontida”

(Adnkronos) –

Marine Le Pen sarà "l'ospite d'eccezione" sul palco di Pontida domenica prossima per il tradizionale raduno del Carrocciop. Ad annunciarlo è il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, in un'intervista a Il Giornale. "Sul palco con me ci sarà Marine Le Pen che arriverà direttamente da Parigi in aereo", dice. "Qui – sottolinea Salvini – dobbiamo decidere se lasciare l'Europa alla sinistra che ti impone l'auto elettrica e la casa green, come e cosa mangiare a tavola ma non muove un solo dito per difendere i nostri confini. Vogliamo lasciare l'Europa ai socialisti e a Marcon? La destra europea è divisa in tre grandi famiglie, ma anche il centrodestra italiano mette insieme tre o quattro formazioni. Abbiamo le nostre differenze, ma ci rispettiamo e combattiamo per raggiungere alcuni grandi obiettivi comuni. Con la Le Pen mi sento spesso, abbiamo una visione comune su molti punti, io credo che possa darci un valore aggiunto".

