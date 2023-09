Le Pen e Salvini ‘duettano’ da Vespa: “Siamo d’accordo su tutto”

(Adnkronos) – Pugno di ferro sugli sbarchi illegali di migranti e marciare uniti per mandare a casa i socialisti alle prossime europee. Ospiti di 'Cinque minuti' su Rai 1, Marine Le Pen e Matteo Salvini parlano all'unisono. E condividono la strategia politica per arginare l'immigrazione e vincere le prossime elezioni a Bruxelles. ''Avremo sempre dei disaccordi con qualcuno, a parte con Matteo…'', dice con un sorriso la leader del Rassemblement National, convinta che ''si troverà un accordo con Meloni'' in vista del rinnovo del Parlamento europeo nel 2024, magari con la creazione di un ''gruppo il più ampio possibile''. ''Sono totalmente d'accordo con Marine Le Pen'', assicura il segretario della Lega. La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha detto a Lampedusa che deve essere l'Europa a decidere chi entra in Europa, lei è d'accordo? ''Sono totalmente in disaccordo con questa affermazione, anche se non mi stupisce affatto'', taglia corto Marine Le Pen. ''Non mi stupisce", spiega, perché la presidente della Commissione Ue va ripetendo questo concetto da anni. Von der Leyen, continua, ''conferma che la Commissione intende decidere chi entra nei nostri Paesi, chi ci resta e a quali condizioni. Credo che sia una violazione totale della volontà dei popoli e delle Nazioni europee''. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

