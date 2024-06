Le notti di Ostia senza musica, il Comune frena le aspettative dei lidi

Nelle calde serate estive di Ostia, la musica potrebbe non risuonare come previsto lungo il litorale. I gestori degli stabilimenti balneari, che avevano iniziato a organizzare eventi per arricchire le notti di luglio, si sono visti negare i permessi dal Comune di Roma. Un provvedimento che sta già scatenando un’ondata di delusioni e confusione tra i cittadini e gli operatori del settore.

Le famose notti danzanti di Ostia

Il capo di gabinetto del Campidoglio ha convocato una riunione urgente giovedì scorso per discutere della questione, ma la situazione rimane incerta senza alcun via libera alle attività notturne previste. Le serate danzanti, così come gli eventi speciali come le feste per lauree, matrimoni e compleanni, sono attualmente sospesi. Una decisione che ha colto di sorpresa i gestori dei lidi, molti dei quali si erano già attivati per l’organizzazione degli eventi.

Massimo Muzzarelli, presidente di Federbalneari Roma, esprime forte preoccupazione per l’attuale stallo burocratico: “Siamo a luglio, e le nostre richieste restano senza risposta dal dipartimento Cultura. Non sappiamo cosa dire ai cittadini che richiedono conferme sulle loro prenotazioni. Le telefonate si accumulano, tutti vogliono sapere cosa stia succedendo, se siamo operativi o meno.”

L’impatto di questa situazione non si limita solo agli stabilimenti balneari ma si estende a tutta l’economia locale. Senza gli eventi notturni, bar e ristoranti subiscono significative perdite, compromettendo l’intero indotto economico della zona.

Stagione estiva a rischio

“La stagione estiva è a rischio, e ormai siamo oltre il pericolo. Il core business del periodo estivo sono proprio questi eventi notturni. Dopo, molti romani si spostano altrove, lasciando un vuoto difficile da colmare,” aggiunge Muzzarelli, sottolineando la grave incertezza che grava sui commercianti e sui servizi turistici.

Il blocco dei permessi è un ostacolo che il Comune dovrà superare rapidamente per evitare una crisi economica locale e salvaguardare l’attrattiva del litorale di Ostia come destinazione estiva di spicco. Intanto, la comunità locale e i turisti attendono con impazienza una risoluzione che possa riportare la musica e la gioia nelle notti di Ostia.