Lazio-Sassuolo, la risposta dei biancocelesti al derby perso

Primo tempo

Non è lo stadio delle grandi occasioni ma il pubblico presente è caloroso e sostiene una Lazio uscita maldestramente sconfitta dal derby di due settimane fa. Così come lo stadio risponde presente, anche la Lazio parte forte: già nel primo tempo sono diverse le occasioni per i biancocelesti, che dopo il vantaggio firmato Lazzari è andata vicino al gol in altre due occasioni. Pochissimi spunti per i neroverdi, che, eccezion fatta per un palo colpito da Frattesi, non si fa quasi mai vedere in avanti.

Il secondo tempo

Il secondo tempo continua sulla falsa riga del primo: inizia con un gol della Lazio, che rimane in controllo rischiando poco e tentando diverse ripartenze. Una partita gestita ottimamente dai ragazzi di Maurizio Sarri, bravi sia i fase offensiva che in quella difensiva, dove è riuscita a non subire nuovamente gol come successo in più di un’occasione prima della caduta contro la Roma. Pochi altri squilli per una partita che si conclude sotto la grandine con il gol arrivato a pochi secondi dalla fine da parte del Sassuolo con Traorè.

Le pagelle della Lazio

Strakosha – 6,5

Lazzari – 7,5

Patric – 6,5

Acerbi – 6,5

Marusic – 7

Milinkovic – 7,5

dall’85esimo Basic SV

Leiva – 6,5

dal 79esimo Cataldi SV

Luis Alberto – 6,5

dal 92esimo Akpa Akpro SV

Felipe Anderson – 7

Immobile – 6,5

Zaccagni – 6,5

all. Sarri – 7

© Riproduzione riservata