Lazio, c’è la data di inizio dei saldi estivi: ecco quando

Vige il divieto di comunicazione pubblicitaria preventiva, come dice l’articolo 34 del Testo Unico del Commercio

Anche per il 2025 i saldi estivi nel Lazio partiranno ufficialmente sabato 5 luglio, primo sabato del mese. Lo ha confermato la Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, che ha optato per la continuità con gli anni passati, accogliendo le richieste di molte associazioni di categoria.

La data d’inizio dei saldi è accompagnata, come sempre, da alcune regole stringenti previste dalla normativa regionale. In particolare, l’articolo 34 del Testo Unico del Commercio del Lazio stabilisce il divieto assoluto di vendite promozionali nei 30 giorni precedenti l’avvio degli sconti di fine stagione.

Il divieto vale sia per i negozi tradizionali che per gli outlet, e comprende anche qualsiasi forma di comunicazione pubblicitaria che lasci intendere condizioni di vendita favorevoli prima della data ufficiale. In altre parole, anche il semplice annuncio di “prezzi speciali” potrebbe configurare una violazione.

Le sanzioni per i trasgressori partono da 1.500 euro, un deterrente pensato per tutelare i consumatori da strategie commerciali scorrette e per garantire una concorrenza leale tra gli operatori.