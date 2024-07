Lavatrice, hai sempre sbagliato la centrifuga: ecco perché le bollette sono altissime | Evita il peggio così

Lavatrice, conosci davvero bene la centrifuga? Di certo sbagli sovente in tale direzione. La causa numero uno di bollette elevate.

Indubbiamente se facciamo partire, come si dice in gergo, più volte la lavatrice al giorno non possiamo aspettarci di ricevere bollette non super salate sia per quanto concerne l’energia elettrica che l’acqua. Diciamo che sarebbe assolutamente anacronistico con i tempi, decisamente non esaltanti, che corrono ancora oggi nel nostro Paese.

Fatto sta che, soprattutto ora che siamo in estate, e che dunque per via del caldo, dell’afa e soprattutto della detestata umidità, si tende a sudare molto di più rispetto ai periodi invernali, il carico di capi da lavare è indubbiamente maggiore. E pertanto siamo indotti, volenti o nolenti, ad accendere anche più volte al giorno la nostra cara, è proprio il caso di definirla così, lavatrice.

Tanto più che come molte esperte sui Social ci raccomandano non sarebbe intelligente lasciare per giorni i giorni i vari panni sporchi nella cesta in bagno o in lavanderia dal momento che, in particolar modo quando le temperature si alzano, possono diventare in men che non si dica un autentico ricettacolo di microbi e batteri.

Lavatrice, stai attento a come usi la centrifuga, è lì la chiave di svolta

E tra l’altro possono pure emanare cattivi odori. Dunque dobbiamo per forza di cose, dopo aver diviso con cura i vari indumenti, lenzuola e compagnia bella, che dobbiamo lavare, a seconda della loro tipologia, provvedere a inserirli all’interno dell‘elettrodomestico in questione. Lo dovremo pure tenere ben pulito sia per quanto concerne l’esterno che l’interno, pensando anche al filtro.

Esso va igienizzato e svuotato ogni tre mesi. Difatti se esso è intasato la nostra lavatrice non solo lava male ma nel farlo potrebbe consumare ancora di più sia di acqua che di corrente. Tuttavia se vogliamo risparmiare usandola comunque con una certa frequenza, facciamo caso a come sfruttiamo la centrifuga.

Fai così e risparmi un sacco in bolletta

Tale programma andrebbe utilizzato per ridurre tempestivamente e in maniera assai efficace l’umidità residua rimasta nei tessuti. In tal maniera daremo anche un bel taglio ai tempi di asciugatura e quindi anche del consumo di energia elettrica e di riflesso pure di acqua, visto che la lavatrice dovrà stare accesa di meno per compiere il suo dovere.

Altro valido consiglio sempre in tema di risparmio sono quelli di verificare, secondo il contratto che abbiamo stipulato, in quale fasce orarie o giornate, costi meno utilizzare sia l’acqua che l’energia elettrica. Infine, se un capo ha solo bisogno di una veloce rinfrescata basta lavarlo in una bacinella a mano con poco ammorbidente. In tal maniera non dovremo azionare la nostra amata lavatrice.