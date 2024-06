‘Il bonus è scaduto, ci dispiace’: migliaia di italiani su tutte le furie | A rischio le vacanze estive

Il bonus non è più attivo. La notizia è certa. Ora tanti italiani dovranno dimenticarsi delle vacanze estive.

Ennesima doccia fredda, per non dire proprio gelata, per tantissimi italiani. Difatti sentire parlare di un bonus bello che scaduto lascia di certo il classico amaro in bocca. Tanto più che si parla di uno molto agognato e sfruttato. Il punto è che da ora, senza di lui, per alcune persone sarà difficile, se non proprio impossibile, andare in vacanza.

Non per nulla organizzarsi per poterle fare non è affatto semplice. Diciamo che le idee, o meglio i desideri, possono essere tante/i ma, come recita un famoso quanto veritiero detto, tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare. Ed è proprio quest’ultimo, il mare. la destinazione più ambita dal popolo vacanziero, soprattutto nel periodo estivo.

Peccato che per andarci bisogni sborsare un botto di soldi. Basti pensare alle cifre pazzesche che si è costretti a pagare anche per l’affitto di un solo giorno di un ombrellone e di un lettino. E anche le prenotazioni in hotel, nonostante le convenzioni e i classici pacchetti famiglia oppure gli all inclusive, non sono sempre così abbordabili e realmente convenienti.

Bonus vacanze, la pacchia è finita, ormai è scaduto

Prendere in affitto una casa o un appartamento non è poi una passeggiata calcolando che poi bisognerà pensare alla sua puntuale pulizia, nonché a fare la spesa per preparare pranzi e cene. E qualora decidessimo di andare al ristorante per i vari pasti dovremmo prepararci a veder abbassare notevolmente il nostro conto corrente.

Fatto sta che tanti italiani avevano pensato che tutto ciò poteva risultare ben più leggero per le loro tasche grazie a un bonus che è in effetti stato accolto come un autentico giubilo. Il punto è che ora è scaduto e che molti altri che non erano a conoscenza si stanno mordendo le mani. Ora sì che le loro vacanze potrebbero essere messe a serio rischio.

Molti italiani si morderanno le dita ma solo a loro spettava

Stiamo parlando del bonus vacanze che altro non è che una speciale agevolazione rivolta espressamente ai figli, di un’età compresa tra i 3 e i 14 anni, di dipendenti e pensionati della Pubblica Amministrazione. Tale aiuto consiste in un rimborso totale oppure parziale per il costo sostenuto riguardo alla frequentazione di un centro estivo diurno tra giugno e settembre 2024.

A livello pecuniario si parla di 100 euro a settimana per un massimo di quattro anche consecutive. Tuttavia il citato rimborso sarà effettuato entro il 31 dicembre 2024 mentre solo il 30 luglio sarà pubblicata la graduatoria che farà dunque intendere chi lo avrà ottenuto. A giocare un ruolo decisivo in tale direzione sarà ancora una volta l’Isee.