L’INPS assume con una certa urgenza, contratto a tempo indeterminato sin da domani | Controlla se hai questi requisiti

L’INPS ti offre lavoro. Se sogni il tempo indeterminato, ecco quello che fa per te. Controlla subito se hai le carte in regola per essere assunto.

La notizia farà indubbiamente felici i più. Difatti con la terribile aria che si respira tuttora sentire che si offre lavoro e pure a tempo indeterminato è di certo fonte di immensa gioia. Tanto più che il mittente di codesta missiva altro non è che l’INPS. Solitamente la contattiamo per saperne di più riguardo a Bonus o altri generi di aiuto.

O ancora per conoscere la situazione pensionistica che tanto ci sta a cuore. Tuttavia non è in realtà una sorpresa il fatto che tale Ente necessiti spesso di nuove forze lavoro al fine di ampliare il suo organico. Non per nulla nei suoi tanti uffici c’è sempre moltissimo da fare. E per poterci lavorare anche tu devi necessariamente partecipare a un concorso.

Il bando ufficiale è fresco fresco, ergo ancora in molti non ne sono venuti a conoscenza. In ogni caso sul sito ufficiale dell’INPS se ne parla ed è qui che bisogna recarsi per leggere maggiori informazioni. Tuttavia per poter farne richiesta bisogna andare sul portale inPA. Una richiesta che però deve essere fatta entro e non oltre il 17 luglio 2024.

INPS, l’Ente è in cerca di queste figure

Pertanto è meglio affrettarsi se ci si vuole candidare anche perché l’affluenza sarà molto alta e si rischia anche di non riuscire ad attuarla in tempo. Un tempo che fin troppe volte scorre, per dirla in maniera poetica, tiranno. Detto ciò, sapete quali sono le figure richieste? Si tratta di sette professionisti statistico-attuali di I livello.

Per dirla in maniera più semplice, costui è un professionista specializzato sia in Matematica che in Statistica che utilizza strumenti rigorosamente analitici al fine di variare l’andamento futuro di variabili demografiche, nonché economiche e finanziarie. Dopo aver effettuato i doverosi calcoli, stila una sorta di scenario.

I requisiti richiesti

I requisiti fondamentali oltre ai classici sovente richiesti ovvero essere in regola con la leva militare e con la Legge e possedere cittadinanza italiana, qui, dovendo occupare un ruolo ben preciso, bisogna pure possedere titoli di studio decisamente mirati. Parliamo dunque di una Laurea Magistrale in Finanza, oppure in Scienze Statistiche.

O ancora in Scienze Statistiche ed Attuari o comunque equiparate. Richiesta l’iscrizione all’Albo degli Attuari o titolo. Tuttavia se non possedete queste caratteristiche non preoccupatevi. Di certo nei prossimi mesi l’INPS darà notizie della possibilità di partecipare ad altri bandi per tentare di ricoprire altre mansioni.