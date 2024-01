Lavastoviglie, premi questo bottone e ti si dimezza la bolletta: ce l’hanno tutti ma pochi sanno dove si trova

Lavastoviglie, se schiacci questo tasto paghi meno in bolletta. La dimezzi proprio.

Indubbiamente in una casa si rispetti non mancano mai un valido frigo e capaci lavatrici e lavastoviglie. Parliamo di certo di tre elettrodomestici non solo utilissimi ma che consumano pure un botto a livello di energia elettrica. Dunque incidono non poco suoi costi che dovremo andare necessariamente a sostenere.

Fatto sta che se nel primo caso non possiamo fare un granché visto che il frigorifero per conservare come si deve il cibo che ci poniamo al suo interno deve rimanere costantemente in funzione, per gli altri due il discorso è ben differente. Difatti possiamo risparmiare e pure di parecchio in bolletta mettendo in atto alcuni piccoli trucchi.

Il primo è quello di non azionarle mai poi mai se sono semi vuote ma solo a pieno carico. Il che però non significa affatto sovraccaricarle. Infatti in tale condizione non permetteranno di ottenere un lavaggio ottimale. Oltre a ciò evitiamo come la peste di utilizzare eccessive quantità di detersivi.

Lavastoviglie, premi questo bottone e risparmierai un sacco

Altro accorgimento fondamentale è di tenerle costantemente pulite e igienizzate al loro interno ma anche esterno per la nostra salute che è il bene più prezioso che abbiamo ma anche uno dei più instabili e fragili. Nel caso specifico della lavastoviglie stiamo attenti a non inserirci mai piatti e stoviglie con residui di cibo.

Difatti quest’ultimo potrebbe finire negli ingranaggi dell’elettrodomestico stesso dando poi vita a mal funzionamenti. Inoltre potrebbe pure finire negli scarichi, intasandoli. Altra dritta è quella di stare molto attenti al programma che si scegli di utilizzare per il lavaggio. Pensate che ce ne è uno che ci farebbe risparmiare in bolletta, dimezzandola addirittura.

Il programma più conveniente

Parliamo di quello eco che ci permette di ottenere un ottimo lavaggio sfruttando meno acqua. Ricordiamoci difatti che quando azioniamo questo elettrodomestico sfruttiamo non solo parecchia corrente ma anche questo elemento. Ed è per questo motivo che si sostiene che sia molto costoso in termini di consumi, come la sorella lavatrice.

Altro consiglio è quello di puntare sul lavaggio breve, che dura mezzoretta circa, se abbiamo da lavare padelle leggermente sporche o vogliamo dare solo una lavata veloce ad alcune stoviglie. Qui risparmieremo qualcosa per quanto concerne l’energia. In ogni caso, lo ribadiamo nuovamente, quello più economico in assoluto rimane l’eco.